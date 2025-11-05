Ամերիկյան Դեմոկրատները հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում. Լուսանկար

Միացյալ Նահանգներում Դեմոկրատները հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում։
Նյու Յորք քաղաքում հաղթել է 34-ամյա դեմոկրատ սոցիալիստ Զոհրան Մամդանին, որն այս հաջողությանը հասած առաջին մահմեդականն է։
Վիրջինիա և Նյու Ջերսի նահանգներում հաղթել են դեմոկրատներ 46-ամյա Աբիգեյլ Սփանբերգերն ու 53-ամյա Մայքի Շերիլը։
Բաց մի թողեք
Զոհրան Մամդանին կընտրվի Նյու Յորքի քաղաքապետ․ Լուսանկար
ԵՄ-ն «դեղին քարտ» է ցույց տվել Կիևին
Շատ լավ առաջընթաց է գրանցվում սեփական հեռահար զենքի արտադրության գործում