Ամերիկյան Դեմոկրատները հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում. Լուսանկար

Միացյալ Նահանգներում Դեմոկրատները հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում։

Նյու Յորք քաղաքում հաղթել է 34-ամյա դեմոկրատ սոցիալիստ Զոհրան Մամդանին, որն այս հաջողությանը հասած առաջին մահմեդականն է։

Վիրջինիա և Նյու Ջերսի նահանգներում հաղթել են դեմոկրատներ 46-ամյա Աբիգեյլ Սփանբերգերն ու 53-ամյա Մայքի Շերիլը։

