Ինչ նոր ստորաբաժանում է ստեղծվում ԱԱԾ-ում

Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն է տվել մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների, որոնք վերաբերում են ազգային անվտանգության համակարգի կատարելագործմանը։
Ըստ առաջարկված փոփոխությունների՝ Ազգային անվտանգության ծառայությունում նախատեսվում է ստեղծել նոր արտաքին հակահետախուզական ստորաբաժանում։
Այս նախաձեռնությունը բխում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ընդունված «Արտաքին հետախուզական գործունեության և արտաքին հետախուզության ծառայության մասին» օրենքից, որով սահմանվել են հետախուզական գործունեության իրականացման նոր կարգավորումներ։
Նոր ստորաբաժանման ձևավորումը նպատակ ունի բարձրացնել հակահետախուզական աշխատանքի արդյունավետությունը և համակարգվածությունը։ Այն կստեղծվի ԱԱԾ հետախուզության գլխավոր վարչության հիմքի վրա և կզբաղվի ոչ միայն արտաքին հակահետախուզությամբ, այլև Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անվտանգության ապահովմամբ արտերկրում։
Նախատեսվում է նաև ստեղծել համագործակցության հստակ մեխանիզմներ ԱԱԾ հակահետախուզական բաժնի և ՀՀ արտաքին հետախուզության ծառայության միջև՝ տեղեկատվության փոխանակման և գործողությունների համակարգման նպատակով։
Բացի այդ, նոր ստորաբաժանումը իրավունք կունենա պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ինչպես նաև կազմակերպություններից՝ անհատույց ձևով օգտվել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերից ու տվյալների շտեմարաններից, այդ թվում՝ հեռակա հասանելիությամբ։
Օրենսդրական փոփոխություններով նախատեսվում է նաև հնարավորություն տալ 30 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին ծառայելու ԱԱԾ սահմանապահ զորքերում, հատուկ ստորաբաժանումներում և այն պաշտոններում, որոնք պահանջում են մասնագիտական հատուկ գիտելիքներ։
