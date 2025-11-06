06/11/2025

Ինչ նոր ստորաբաժանում է ստեղծվում ԱԱԾ-ում

06/11/2025

Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն է տվել մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների, որոնք վերաբերում են ազգային անվտանգության համակարգի կատարելագործմանը։

Ըստ առաջարկված փոփոխությունների՝ Ազգային անվտանգության ծառայությունում նախատեսվում է ստեղծել նոր արտաքին հակահետախուզական ստորաբաժանում։

Այս նախաձեռնությունը բխում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ընդունված «Արտաքին հետախուզական գործունեության և արտաքին հետախուզության ծառայության մասին» օրենքից, որով սահմանվել են հետախուզական գործունեության իրականացման նոր կարգավորումներ։

Նոր ստորաբաժանման ձևավորումը նպատակ ունի բարձրացնել հակահետախուզական աշխատանքի արդյունավետությունը և համակարգվածությունը։ Այն կստեղծվի ԱԱԾ հետախուզության գլխավոր վարչության հիմքի վրա և կզբաղվի ոչ միայն արտաքին հակահետախուզությամբ, այլև Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անվտանգության ապահովմամբ արտերկրում։

Նախատեսվում է նաև ստեղծել համագործակցության հստակ մեխանիզմներ ԱԱԾ հակահետախուզական բաժնի և ՀՀ արտաքին հետախուզության ծառայության միջև՝ տեղեկատվության փոխանակման և գործողությունների համակարգման նպատակով։

Բացի այդ, նոր ստորաբաժանումը իրավունք կունենա պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ինչպես նաև կազմակերպություններից՝ անհատույց ձևով օգտվել անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերից ու տվյալների շտեմարաններից, այդ թվում՝ հեռակա հասանելիությամբ։

Օրենսդրական փոփոխություններով նախատեսվում է նաև հնարավորություն տալ 30 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին ծառայելու ԱԱԾ սահմանապահ զորքերում, հատուկ ստորաբաժանումներում և այն պաշտոններում, որոնք պահանջում են մասնագիտական հատուկ գիտելիքներ։

