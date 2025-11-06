06/11/2025

Լոռիում սպանություն է կանխվել. 5 անձ ձերբակալվել է. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 06/11/2025 1 min read

Քրեական վարույթի շրջանակում ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ 17 և 20 տարեկան վանաձորցի երիտասարդներ նախապատրաստվում են ապօրինի ձեռք բերած հրազենով հաշվեհարդար տեսնել երկու հոգու նկատմամբ:

Ինչպես հայտնել է ՆԳՆ ոստիկանությունը, ՀՀ Քննչական կոմիտեում սպանության նախապատրաստության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Հետագա միջոցառումներով ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ 17 և 20 տարեկան երիտասարդները Վանաձորի Տերյան փողոցի բնակիչ 33-ամյա տղամարդու հետ միասին ձեռք են բերել ինքնաձիգ, որը պահել են վերջինիս տանը:

Դատարանի որոշմամբ խուզարկություններ են կատարվել նրանց բնակարաններում: 33-ամյա տղամարդու տան խուզարկության ընթացքում բակում հսկող ոստիկանը նկատե է, որ նա ինքնաձիգի նմանվող իր է նետվել պատշգամբից:

45 փամփուշտով լիցքավորված «Կալաշնիկովի» ինքնաձիգը քննիչի կողմից առգրավվել է:

Հինգ անձ ձերբակալվել ու ներկայացվել է նախաքննական մարմին: Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներն ու քննչական գործողությունները շարունակվում են:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալեքսանդր Սիրունյանին մեղադրանք է առաջադրվել

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահե Հակոբյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է ձերբակալվել «օրենքով գող» Գևորգ Մելիքյանը՝ Օշականցի Գևորիկը

06/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 7-ի աստղագուշակ․ Անձնական հարաբերություններում դրական միտումները գերակշռում են

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն բացատրում է, թե ինչու չի կարող ՌԴ քաղաքացիներին զրկել Շենգենյան վիզաներից

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոռիում սպանություն է կանխվել. 5 անձ ձերբակալվել է. Տեսանյութ

06/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական կայսրության քարտեզը ցույց է տալիս Հայաստանը, հայկական տեղանունները՝ չհիշատակելով Ադրբեջանը. Վարդանյան. Լուսանկարներ

06/11/2025 infomitk@gmail.com