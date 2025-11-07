Ինչու չեք արտահայտվում Եհովայի վկաների, մյուս կրանական կազմակերչպություն – աղանդների մասին

Թե բա Հայ առաքելական եկեղեցին առաջնորդ չունի, իսկ տեսնես սույն անմեղսունակի կարծիքով Եհովայի վկա կրոնական կազմակերպությունն առաջնորդ ունի?
Դու չես ընդունում՝ իբրև Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, մի ընդունիր, սակայն քեզ ով է թույլ տվել կրոնական ամենամեծ կազմակերպության հասցեին այդպես արտահայտվել, ինչու չեք արտահայտվում Եհովայի վկաներին, մյուս կրանական կազմակերչպություն – աղանդներին, Ալիևը, Պուտինն ու Թրամփը պատվերը միայն Հայ առաքելական եկեղեցու վրա են տվել?
Լրագրող Տաթևիկ Ղարագյոզյանի ֆեյսբուքյան էջից
