Հունաստանի ոստիկանության նախարարը խոստանում է բացահայտել 2010 թվականի մահացու հրկիզման գործը. Լուսանկար

Խնայողության դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ Աթենքի կենտրոնում գտնվող Marfin բանկի վրա նետվել է հրկիզող ռումբ
Հունաստանի ոստիկանության նախարարը շաբաթ օրը խոստացել է բացահայտել երկրի ամենահայտնի չբացահայտված գործերից մեկը՝ 2010 թվականին բանկի հրկիզումը, որի հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, այդ թվում՝ հղի կին, խնայողության դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ։
Միխալիս Քրիսոխոիդիսը Ta Nea օրաթերթին ասել է, որ գործը «անթերի» է, այն բանից հետո, երբ այս շաբաթ Աթենքի տարածքում ձերբակալվել են երկու տղամարդ։ Այս գործի կապակցությամբ Մեծ Բրիտանիայից պետք է արտահանձնվի նաև մի կին։
«Կան ապացույցներ, և օրենքը լիովին պահպանվել է դատախազության հսկողության ներքո», – ասել է նախարարը։
2010 թվականի մայիսի 5-ին Աթենքի կենտրոնում գտնվող Marfin բանկի վրա նետվել է հրկիզող ռումբ, որի հետևանքով զոհվել են երեք բանկային աշխատակիցներ, այդ թվում՝ հղի կին։
Երեք բանկային պաշտոնյաներ հետագայում դատապարտվեցին անփութության համար՝ սպանության համար, բայց մեղավորները երբեք չբռնվեցին։
Քրիսոխոիդիսն այդ ժամանակ ոստիկանության նախարարն էր, և շաբաթ օրը հայտարարեց, որ միջադեպը, որը «Հունաստանի վերջին հինգ տասնամյակների ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկն է», «հետք է թողել» իր վրա։
Այս շաբաթվա մեկ այլ հարցազրույցում նա ասաց, որ «անձնապես երկու տարի աշխատել է» գործի վրա գտնվող սպաների հետ։
2010 թվականի հարձակումը տեղի ունեցավ ընդամենը երեք օր անց այն բանից հետո, երբ Գեորգիոս Պապանդրեուի սոցիալիստական կառավարությունը ստորագրեց Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ երեք վերջնական փրկարարական ծրագրերից առաջինը, որոնք ընդհանուր առմամբ կկազմեին 350 միլիարդ եվրո (400 միլիարդ դոլար այսօրվա փոխարժեքով)։
Այս շաբաթ լուրերի համաձայն, ոստիկանությունը կասկածյալներին նույնականացրել է առաջադեմ թվային լուսանկարչական վերլուծության և անանուն էլեկտրոնային նամակից ստացված տեղեկատվության միջոցով։
Կասկածյալների փաստաբանները մեջբերված ապացույցները որակել են որպես «սակավ» և «անհուսալի»։
Քրիզոխոիդիսը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ոստիկանությունը փնտրում է լրացուցիչ կասկածյալների։
«Դեռևս կան հանցագործներ, որոնք չեն նույնականացվել», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների
Բելգիան հաստատում է Իսրայելական բնակավայրերից ներմուծման արգելքը
Գերմանացի օրենսդիրը հրաժարական է տվել փոխնակ մայրերի հղիության շուրջ վեճի պատճառով. Լուսանկար