Օլիմպոսը ձգտում է տեղ գտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում. Լուսանկարներ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վերջնական որոշումը սպասվում է անհամբերությամբ, քանի որ Օլիմպոսը Համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցվելը կնշանակի միջազգային ճանաչում այն վայրի համար, որտեղ միահյուսվում են դիցաբանությունը, պատմությունը և եզակի բնությունը։
Հին Հունաստանի աստվածների առասպելական աշխարհը ընդամենը մեկ քայլ հեռու է պատմական միջազգային ճանաչումից։ Օլիմպոսը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում որպես խառը վայր, որն ունի ինչպես բնական, այնպես էլ մշակութային արժեք, ընդգրկվելու համար առաջադրվելու հարցը, ինչպես սպասվում է, կքննարկվի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի այս տարվա նստաշրջանում, որը տեղի կունենա հուլիսի 19-ից 29-ը Սեուլում։
Հունաստանի ամենաբարձր լեռը, որի գագաթը 2918 մետր է, ոչ միայն եզակի բնական լանդշաֆտ է։ Դարեր շարունակ այն կանգնած է եղել հունական դիցաբանության սրտում, ինչպես ավանդույթն է պնդում, այն եղել է Զևսի և հին աշխարհի տասներկու աստվածների տունը։ Միևնույն ժամանակ, այն ապաստան է տալիս հարուստ էկոհամակարգի, բուսական և կենդանական աշխարհի հազվագյուտ տեսակների, ինչպես նաև կարևոր հուշարձանների, որոնք կապում են տարածքը պատմության և մշակույթի հետ։
Հունաստանը դեռևս 2014 թվականին է ներկայացրել Օլիմպոս լեռան ավելի լայն լեռնային զանգվածը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու թեկնածությունը։ Սակայն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խորհրդատվական մարմինների՝ IUCN-ի և ICOMOS-ի միջազգային գնահատողները լրացուցիչ տեղեկություններ են խնդրել՝ գործը ամրապնդելու համար։
Նրանց դիտարկումների համաձայն, տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունների, կենսաբազմազանության և էկոլոգիական գործընթացների միջազգային նշանակությունը հիմնավորելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ ապացույցներ։ Միևնույն ժամանակ, նրանք կոչ են արել ավելի մանրամասն պարզաբանել լեռան մշակութային արժեքը՝ առաջարկելով անվանակարգին ավելացնել Օլիմպոս լեռան ստորոտում գտնվող Դիոնի հնագիտական վայրը։
Դիո-Օլիմպոսի քաղաքապետ Էվանգելոս Գերոլիոլիոսը նկարագրում է տեղական համայնքի կապը լեռան հետ.
«Օլիմպոս լեռը մեր կյանքն է։ Այն այն վայրն է, որտեղ մենք մեծացել ենք, այն վայրը, որը մենք տեսնում ենք ամեն օր։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, այն մի վայր է, որը կրում է առասպել, պատմություն, կենսաբազմազանություն, եզակի բնական գեղեցկություն և հսկայական մշակութային նշանակություն»։
Ինչպես նշում է նա, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Օլիմպոս լեռան ցանկացած գրանցում կգերազանցի տեղական և ազգային սահմանները։ «Դա կլիներ մի բան, որը կմտահոգեր ամբողջ աշխարհին», – ասաց նա՝ միաժամանակ ընդգծելով, որ նման ճանաչումը կբերի նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանության ավելի մեծ պատասխանատվության։
Էկոհամակարգի պաշտպանությունը նույնպես կարևոր խնդիր է տարածքում ապրող և աշխատող մարդկանց համար։ Լեռնագնաց և Լիտոխորոյի լեռնագնացության ակումբի նախագահ Բաբիս Մարինիդիսը շեշտում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկվելը կարող է ավելի շատ այցելուներ գրավել, բայց միևնույն ժամանակ կպահանջի ավելի խիստ կառավարում։
«Հարցն այն է, թե քանի մարդ կարող է դիմանալ այս լեռը և այս էկոհամակարգը», – ասաց նա՝ նշելով, որ արդեն իսկ կան խնդիրներ պաշտպանության կանոնների պահպանման հետ կապված, ինչպիսիք են զգայուն տարածքներում ճամբար խփելու և լողալու արգելքները։
Օլիմպոս լեռը ամեն տարի գրավում է հազարավոր այցելուների և լեռնագնացների ամբողջ աշխարհից։ Սակայն եղանակի հանկարծակի փոփոխությունները, դրա կոպիտ ռելիեֆը և պահանջկոտ երթուղիները այն դարձնում են հարգանք և զգույշ կառավարում պահանջող լեռ։
Լիտոխորոյի բնակիչների համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հնարավոր ճանաչումը կհաստատի լեռան հետ նրանց անսասան կապը։ Հյուրանոցի սեփականատեր Ստավրուլա Վուրուն բնութագրականորեն նշում է. «Օլիմպոս լեռը մենք հիմա չենք հայտնաբերում։ Այս բոլոր տարիներին այն Լիտոխորոի կյանքի աղբյուրն է եղել։ Լիտոխորոն ապրել է Օլիմպոս լեռան վրա»։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վերջնական որոշմանը սպասվում է հատուկ հետաքրքրությամբ, քանի որ Օլիմպոս լեռան Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը կլինի միջազգային կարևոր ճանաչում այն վայրի համար, որտեղ միահյուսվում են դիցաբանությունը, պատմությունը և եզակի բնական ժառանգությունը։
Բաց մի թողեք
Անտառապատ լեռների գրկում
Մունդիալ – 2026. Ֆրանսիա – Անգլիա. հայտնի է 3-րդ տեղի խաղի հաղթողը
Մունդիալ – 2026․ Ինֆանտինոն 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը․ Լուսանկար