Գերմանացի օրենսդիրը հրաժարական է տվել փոխնակ մայրերի հղիության շուրջ վեճի պատճառով. Լուսանկար

Յենս Շպանը դարձել էր ՔԴՄ-ի աջակողմյան թևի ակնառու ձայն՝ պնդելով ներգաղթի հարցում ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կենտրոնամետ կուսակցության ականավոր գործիչը շաբաթ օրը հրաժարական է տվել իր ղեկավարի պաշտոնից, AFP-ին հայտնել են կուսակցության աղբյուրները՝ ԱՄՆ-ում փոխնակ մոր օգտագործման շուրջ ծագած վեճերի ֆոնին, չնայած Գերմանիայում այդ պրակտիկայի արգելքին։
«Վերջին օրերին ես հասկացա, որ ամուսնուս հետ ընտանիք կազմելու և հայր դառնալու իմ անձնական երջանկությունը անհամատեղելի է իմ քաղաքական պաշտոնի հետ», – գրել է խորհրդարանում ՔԴՄ խմբակցության նախագահ Յենս Շպանը գործընկերներին ուղղված նամակում, որը ձեռք է բերվել AFP-ի կողմից։
Շպանի և Մերցի ՔԴՄ կուսակցությունը կտրականապես դեմ է փոխնակ մայրերի հղիությանը, վերջերս փետրվարին կուսակցության համագումարում քվեարկելով Գերմանիայի արգելքը պահպանելու օգտին։
Շպանը և նրա ամուսինը վերջերս երեխայի ծնողներ են դարձել՝ օգտագործելով փոխնակ մայր ԱՄՆ-ում։
Այդ որոշումը անմիջապես քննադատության արժանացավ Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության ներսում, այն բանից հետո, երբ հինգշաբթի օրը գերմանական մամուլում լուրեր տարածվեցին, այդ թվում՝ Շպանին ուղղված հրաժարականի կոչեր, ինչպես նաև այլ քաղաքական գործիչների կողմից կեղծավորության մեղադրանքներ։
Շպանը փորձել էր պաշտպանվել ուրբաթ օրը Bild թերթին տված հարցազրույցում։
Նա ասաց, որ «երկար ժամանակ պայքարել է ինքն իր հետ, այդ թվում՝ փոխնակ մայրության հարցի շուրջ», նախքան վերջնականապես որոշելը երեխա ունենալ այդ կերպ։
Մերցը հրաժարվեց հրապարակայնորեն արտահայտվել Շպանի որոշման վերաբերյալ ուրբաթ օրը, բայց ասաց, որ հարցը կքննարկվի կուսակցության ազգային գործադիր կոմիտեի կողմից։
Կանցլերը նաև ասաց, որ «ոչ մի պատճառ» չի տեսնում փոխնակ մայրության վերաբերյալ Գերմանիայի օրենքները կամ CDU-ի երկարատև ընդդիմությունը փոխելու համար։
46-ամյա Շպանը նախկինում եղել է առողջապահության նախարար Covid-19 համավարակի ժամանակ նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելի օրոք։
Վերջին տարիներին նա դարձել է CDU-ի աջակողմյան թևի առաջատար ձայն, մասնավորապես՝ պնդելով ներգաղթի հարցում ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունելու մասին։
Փոխնակ մայրությունը մնում է վիճահարույց, և ԵՄ երկրների մեծ մասը խստորեն սահմանափակում կամ արգելում է այն։ Դա հանգեցրել է Որոշ քաղաքացիներ, այդ թվում՝ ԼԳԲՏՔ+ զույգերը և անպտղության առջև կանգնած հետերոսեքսուալ զույգերը, փորձում են փոխնակ մայրության ծառայություններից օգտվել արտասահմանում։
Իտալիան ընդլայնեց իր արգելքը 2024 թվականին՝ այն դարձնելով անօրինական նրանց համար, ովքեր փոխնակ մայրություն են փնտրում արտասահմանում։ Սակայն Ֆրանսիայում երկրի բարձրագույն դատարանը վերջերս որոշում կայացրեց, որ պետք է ճանաչի արտասահմանում փոխնակ մայրության միջոցով ծնված երեխաներին, չնայած երկիրն ինքնին արգելում է առևտրային փոխնակ մայրությունը։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների
Հունաստանի ոստիկանության նախարարը խոստանում է բացահայտել 2010 թվականի մահացու հրկիզման գործը. Լուսանկար
Բելգիան հաստատում է Իսրայելական բնակավայրերից ներմուծման արգելքը