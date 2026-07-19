19/07/2026

EU – Armenia

Բելգիան հաստատում է Իսրայելական բնակավայրերից ներմուծման արգելքը

infomitk@gmail.com 19/07/2026 1 min read

Այս միջոցառումն սկզբնապես առաջարկվել էր անցյալ ամռան վերջին՝ ի պատասխան Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ինտենսիվ ռազմական արշավի

Բելգիայի դաշնային կառավարությունը շաբաթ առավոտյան՝ ամառային արձակուրդներից առաջ, հաստատել է նոր միջոցառումների շարք, այդ թվում՝ ապօրինի օկուպացված պաղեստինյան տարածքներից ապրանքների ներմուծման արգելք։

Այս միջոցառումն սկզբնապես առաջարկվել էր անցյալ ամռան վերջին՝ ի պատասխան Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ինտենսիվ ռազմական արշավի, բայց երկար ժամանակ քաղաքական փակուղում էր։

Սակայն, ուրբաթից մինչև շաբաթ առավոտ, կաբինետը հաստատել է մոտ 88 փաստաթուղթ, այդ թվում՝ աշխատանքային ժամերի հաշվարկը տարեկանից շաբաթականի փոխող բարեփոխում, ինչպես նաև առևտրային միջոցառումներ։

Բելգիական լրատվամիջոցների, ինչպիսին է Le Soir-ը, ներմուծման արգելքի պայմանների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասները, այդ թվում՝ հնարավոր «մարտական ​​​​կետի» և այն ապրանքների կամ ոլորտների մասին, որոնք կներառվեն, դեռևս անհայտ են։

Այս քայլը տեղի է ունենում այն ​​​​ժամանակ, երբ ԵՄ կառավարությունների կոալիցիան պահանջում է պատժամիջոցներ Իսրայելի կողմից օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում գործողությունների համար։

ԵՄ գործադիր մարմինը վերջերս իր մայրաքաղաքներում տարածել է մի փաստաթուղթ, որի մասին առաջինը հայտնել է Euractiv-ը, որում առաջարկվում են տարբեր տարբերակներ, այդ թվում՝ ապրանքների ներմուծման լիցենզավորման համակարգ, սակագներ և լիակատար արգելք։

Ֆրանսիան, Բելգիան, Իռլանդիան, Նիդեռլանդները և Իսպանիան այն երկրների շարքում էին, որոնք կողմ էին լիակատար ներմուծման արգելքին, մինչդեռ Գերմանիան և Իտալիան դեմ էին դրան։ Այս քայլը, եթե համարվի արտաքին քաղաքականություն, այլ ոչ թե առևտրային որոշում, կպահանջի միաձայն աջակցություն։

Շաբաթվա սկզբին Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն քննադատեց ԵՄ-ին և այլ կառավարություններին՝ ավելի խիստ միջոցառումների հարցում ձգձգելու համար։

«Հանձնաժողովը վերջապես սեղանին է դրել մի քանի տարբերակներ, որոնք ընդգրկում են երկու էջ։ Սա տպավորություն է ստեղծում, որ դա ավելի շատ խորհրդանշական ժեստ է, քան առաջընթաց գրանցելու իրական մտադրություն», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանի ոստիկանության նախարարը խոստանում է բացահայտել 2010 թվականի մահացու հրկիզման գործը. Լուսանկար

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանացի օրենսդիրը հրաժարական է տվել փոխնակ մայրերի հղիության շուրջ վեճի պատճառով. Լուսանկար

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օլիմպոսը ձգտում է տեղ գտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինական ուժերը հարվածել են կենտրոնական Ռուսաստանի «խոշոր» լոգիստիկ կենտրոններին

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հարվածների 7-րդ գիշերն է սկսում, քանի որ Իրանը հարձակվում է ռազմական օբյեկտների վրա

19/07/2026 infomitk@gmail.com