Բելգիան հաստատում է Իսրայելական բնակավայրերից ներմուծման արգելքը

Այս միջոցառումն սկզբնապես առաջարկվել էր անցյալ ամռան վերջին՝ ի պատասխան Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ինտենսիվ ռազմական արշավի
Բելգիայի դաշնային կառավարությունը շաբաթ առավոտյան՝ ամառային արձակուրդներից առաջ, հաստատել է նոր միջոցառումների շարք, այդ թվում՝ ապօրինի օկուպացված պաղեստինյան տարածքներից ապրանքների ներմուծման արգելք։
Այս միջոցառումն սկզբնապես առաջարկվել էր անցյալ ամռան վերջին՝ ի պատասխան Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ինտենսիվ ռազմական արշավի, բայց երկար ժամանակ քաղաքական փակուղում էր։
Սակայն, ուրբաթից մինչև շաբաթ առավոտ, կաբինետը հաստատել է մոտ 88 փաստաթուղթ, այդ թվում՝ աշխատանքային ժամերի հաշվարկը տարեկանից շաբաթականի փոխող բարեփոխում, ինչպես նաև առևտրային միջոցառումներ։
Բելգիական լրատվամիջոցների, ինչպիսին է Le Soir-ը, ներմուծման արգելքի պայմանների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասները, այդ թվում՝ հնարավոր «մարտական կետի» և այն ապրանքների կամ ոլորտների մասին, որոնք կներառվեն, դեռևս անհայտ են։
Այս քայլը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ կառավարությունների կոալիցիան պահանջում է պատժամիջոցներ Իսրայելի կողմից օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում գործողությունների համար։
ԵՄ գործադիր մարմինը վերջերս իր մայրաքաղաքներում տարածել է մի փաստաթուղթ, որի մասին առաջինը հայտնել է Euractiv-ը, որում առաջարկվում են տարբեր տարբերակներ, այդ թվում՝ ապրանքների ներմուծման լիցենզավորման համակարգ, սակագներ և լիակատար արգելք։
Ֆրանսիան, Բելգիան, Իռլանդիան, Նիդեռլանդները և Իսպանիան այն երկրների շարքում էին, որոնք կողմ էին լիակատար ներմուծման արգելքին, մինչդեռ Գերմանիան և Իտալիան դեմ էին դրան։ Այս քայլը, եթե համարվի արտաքին քաղաքականություն, այլ ոչ թե առևտրային որոշում, կպահանջի միաձայն աջակցություն։
Շաբաթվա սկզբին Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն քննադատեց ԵՄ-ին և այլ կառավարություններին՝ ավելի խիստ միջոցառումների հարցում ձգձգելու համար։
«Հանձնաժողովը վերջապես սեղանին է դրել մի քանի տարբերակներ, որոնք ընդգրկում են երկու էջ։ Սա տպավորություն է ստեղծում, որ դա ավելի շատ խորհրդանշական ժեստ է, քան առաջընթաց գրանցելու իրական մտադրություն», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների
Հունաստանի ոստիկանության նախարարը խոստանում է բացահայտել 2010 թվականի մահացու հրկիզման գործը. Լուսանկար
Գերմանացի օրենսդիրը հրաժարական է տվել փոխնակ մայրերի հղիության շուրջ վեճի պատճառով. Լուսանկար