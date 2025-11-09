09/11/2025

Լեռ Կամսար. Կանայք ինչպես բոլոր միջազգային օրենքները խախտելով ․․․

infomitk@gmail.com 09/11/2025 1 min read

Դուք չե՞ք տեսնում, թե կանայք ինչպես բոլոր միջազգային օրենքները խախտելով, տակտիկա են բանեցնում տղամարդկանց «կոտորելու» համար։

Ճիշտ է, նրանք երբեք նախահարձակ չեն լինում, բայց դրա փոխարեն, իբրև մի անառիկ բերդ նստում են ճանապարհին, դե գնա, տարիներվ զարկ ու զարկվիր, որ կարողանաս տիրել այդ նզովյալ բերդը։ Նրանք հակագիտական, ուղղակի այն տակտիկան են բանեցնում իրենց կռիվներում, ինչը որ ոզնին բանեցնում է օձի հանդեպ։

Այդ կենդանիները, ինչպես գիտեք, ատամներով բռնում են օձի պոչը և կծկվում, տնկելով իրենց զարհուրեկի փշերը։ Խեղճ օձն իր պոչն ազատելու համար, այնքան է զարնվում այդ փշերին, մինչև արյունաքամ է լինում։

Կինն էլ, ճիշտ ոզնու նման, բռնում է սիրտդ ու կծիկ կազմում, մարդ ես, սիրտդ ազատիր նրա գիշատիչ ճանկերից։

Լեռ Կամսար, 1952թ․, անտիպ

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մանկական Եվրատեսիլ 2025» մրցույթում Ուկրաինան և Վրաստանը կներկայացնեն հայազգի պատանիներ. Լուսանկարներ

08/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոմիտաս վարդապետը կսրբադասվի ՀԱԵ-ի կողմից

08/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բախից մինչև իսպանական բարոկկո և Կոմիտաս․ Խուան դե լա Ռուբիայի մենահամերգը Երևանում. Լուսանկարներ

07/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արթուր Դավթյան. Արդարադատության համակարգը պետք է զատել քաղաքական համակարգից

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկանական մահակներով, ԱԱԾ-ական «ժուչոկներով», հոգեւորականների դեմ «թխած» գործերով եւ ձեռնասուն դատարաններով

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փեզեշքիան չի բացառել, որ առաջիկա օրերին Թեհրանից բնակչության խոշոր տարհանում կսկսվի

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեռ Կամսար. Կանայք ինչպես բոլոր միջազգային օրենքները խախտելով ․․․

09/11/2025 infomitk@gmail.com