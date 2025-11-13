ՄԻՏՔ.am-ի հարցման արդյունքները․ Էջմիածնում ում են ընտրելու նոյեմբերի 16-ին

Նոյեմբերի 16-ին Վաղարշապատ խոշորացված համայքնում տեղի կունենան ավագանու համամասնական ընտրություններ։
Առաջադրվել են մեկ դաշինք և 7 կուսակցություններ։
ՄԻՏՔ․am լրատվական – վերլուծական կայքը՝ ավանդույթի համաձայն, հարցումներ է իրականացրել միայն Էջմիածին քաղաքում՝ չափահաս քաղաքացիների շրջանում․
Ընթանում է նախընտրական քարոզարշավը, ում օգտին եք քվաերկելու նոյեմբերի 16-ին։
Մեր հարցումների համաձայն ձայները բաշխվել են հետևայալ կերպ, ըստ շատից քիչ սանդղակի․
Հարցումը անցկացվել է Էջմիածին քաղաքի փողոցներում ու բնակելի շենքերում 501 քաղաքացիների հետ։
ՔՊ – 96 ձայն = 19,0 %
Հաղթանակ – 77 ձայն = 15,2 %
ՄՀ – 45 ձայն = 9,0 %
Ժառանգություն – 39 ձայն = 7,6 %
Հայրենիք – 26 ձայն =5,1 %
ՀՃ – 13 ձայն = 2,6 %
ԱԴԿ – 9 ձայն = 1,8 %
Հանրապետություն – 5 ձայն =0,8 %
Ոչ մեկին կամ չեմ գնալու ընտրության – 125 ձայն = 24,9 %
Այլ քաղաքական ուժերի, որոնք չեն մասնակցում Վաղարշապատի ավագանու ընտրություններին – 69 ձայն = 14,0 %
Ըստ այդմ՝ ՏԻՄ ընտրություններում կուսակցությունների համար անցողիկ շեմը 4 % է, դաշինքի համար՝ 7 %-ը։ Ուստի շեմը չեն հաղթահարում Համահայկական ճակատ՝ ՀՃ, Ազգային Դեմոկրատներ՝ ԱԴԿ և Հանրապետություն կուսակցությունները։
Բաց մի թողեք
Նոյեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Օրը հարմար է գործնական շփման, աշխատանքային քննարկումների համար
Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել․ հայ երկրպագուները՝ հունգարացիներին. Լուսանկար
Եվրոպան նախապատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի․ Ալեքսանդր Վուչիչ