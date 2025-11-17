17/11/2025

Երևանը՝ լավագույն գիշերային կյանք ունեցող քաղաքների տասնյակում է․ Լուսանկար

Զբոսաշրջության կոմիտեից հայտնում են, որ Երևանը հայտնվել է աշխարհի լավագույն գիշերային կյանք ունեցող քաղաքների տասնյակում։

Լուսավորված փողոցներ, գինու ու ջազի մեղմությամբ պատված երեկոներ՝ այն տրամադրությունը, որի շնորհիվ մեր քաղաքը ճանաչվում է, որպես անփոխարինելի գիշերային ուղղություն։

Երևանը՝ աշխարհի լավագույն գիշերային կյանք ունեցող քաղաքների տասնյակում

