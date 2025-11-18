18/11/2025

Երեկ բանկից ավազակային հարձակմամբ հափշտակություն կատարած անձն արդեն լքել է ՀՀ տարածքը

infomitk@gmail.com 18/11/2025 1 min read

Երեկ բանկից ավազակային հարձակմամբ հափշտակություն կատարած անձն արդեն լքել է ՀՀ տարածքը։

Սա հերթական դեպքն է, երբ հանցանք կատարած անձը փախուստի է դիմում ակներևության պայմաններում կատարված հանցանք ուշ բացահայտելու պատճառով։

Բազմիցս ասել եմ, որ նման բացթողումները, հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության ցածր մակարդակը ՀՀ իրավապահ մարմինների քաղաքականացվածության արդյունքն է։

Նրանք զօրուգիշեր աշխատում են մեկ անձի մարմնի ու իշխանության պաշտպանության համար, զբաղված եմ ընդդիմադիրների նկատմամբ բացահայտ ապօրինի գործողություններով, իսկ մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսներն իհարկե անսահմանափակ չեն։

Այս ամենից առաջին հերթին տուժում է հանցավորությունից չպաշտպանված ՀՀ քաղաքացին:

Փաստաբան Րաֆֆի Ասլանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատախազությունը նորից Գևորգ Կոստանյանին և Վահագն Հարությունյանին արտահանձնելու միջնորդություն է ուղարկելու ՌԴ

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խուզարկությանը հաջորդել են «Հաղթանակ» դաշինքի ավագանու անդամների և կողմնակիցների ձերբակալությունները․ Լուսանկար

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը 2 ամսով երկարաձգեց Սամվել Կարապետյանի կալանքը

17/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Cloudflare-ի խափանումը խախտել է աշխարհի բազմաթիվ կայքերի աշխատանքը, այդ թվում՝ Հայաստանում

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի հայերեն տարբերակը

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը նորից Գևորգ Կոստանյանին և Վահագն Հարությունյանին արտահանձնելու միջնորդություն է ուղարկելու ՌԴ

18/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դաջվածքով ֆեյք դպիրը ԱԺ ՔՊ-ական պատգամավորի օգնական է․ Լուսանկար

18/11/2025 infomitk@gmail.com