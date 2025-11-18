18/11/2025

Խուզարկությանը հաջորդել են «Հաղթանակ» դաշինքի ավագանու անդամների և կողմնակիցների ձերբակալությունները․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/11/2025 1 min read

Մենք գրել էինք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ է իրականացնում «Հաղթանակ» դաշինքի ավագանու անդամների և կողմնակիցների բնակարաններում:

Խուզարկություններն իրականացվել էին Կարեն Գևորգյանի, Արմեն Դավթյանի, Մայիս Մելքոնյանի, Տիգրան Գևորգյանի բնակարաններում։

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից միայն հայտնել էին, որ խուզարկությունները կատարվել են իրենց մոտ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում` այլ տեղեկություններ չհայտնելով։

Մեր տեղեկություններով` քրեական վարույթները վերաբերում են նախընտրական շրջանում ընտրակաշառք բաժանելու, ընտրախախտումներ անելու կասկածներին։

Տեղեկացանք, որ խուզարկությունների ավարտից հետո դաշինքի մոտ մեկ տասնյակ անդամներ ձերբակալվել են և տեղափոխվել Հակակոռուպցիոն կոմիտե:

Վաղարշապատում ընտրակաշառք ստանալու, տալու և ընտրակաշառքի միջնորդության դեպքերի առթիվ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում երեկ գիշեր բերման ենթարկված Վաղարշապատի ընտրությունների մասնակից «Հաղթանակ» դաշինքի անդամները կեսգիշերնանց ազատ են արձակվել։ Նրանց նկատմամբ ընտրվել է ստորագրությամբ երկրից չհեռանալու խափանման միջոց:

Խուզարկությանը հաջորդել են ձերբակալություններ

