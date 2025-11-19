Հաղարծին վանական համալիրի հարևանությամբ կառուցված է շինություն, որը պատկանում է Հայ առաքելական եկեղեցուն․ Լուսանկարներ

Տավուշի մարզում գտնվող Հաղարծին վանական համալիրի հարևանությամբ, պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային հողատարածքում կառուցված է ապօրինի շինություն, որը փաստացի պատկանում է Հայ առաքելական եկեղեցուն:
Այս մասին գրում են լրատվամիջոցները:
Շինությունը գտնվում է Հաղարծին վանական համալիրից մոտ 150 մետր հեռավորության վրա, նախատեսված է եղել որպես ճեմարան օգտագործելու համար, սակայն նպատակին չի ծառայել և օգտագործվել է որպես հյուրանոց: Այն երկհարկանի քարաշեն կառույց է, յուրաքանչյուր հարկը՝ մոտ 1200 քմ մակերեսով:
Շինությունը վերանորոգել, կահավորել, այնուհետև՝ 2018թ.-ից մինչև 2025թ-ի. փետրվար ամիսը, որպես «Վանատուն» կոչվող հյուրանոց շահագործել է Գևորգ Ավետիսյանը, ում հայրը՝ Համլետ Ավետիսյանը, ըստ հրապարակումների, հոգևորական է:
Շինության կառուցման և հյուրանոցի գործարկման մասին տեղեկացված են եղել Գարեգին Բ-ն և այդ ժամանակ Հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ եղած Բագրատ Գալստանյանը, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ հոգևորականներ:
Հյուրանոցի էլեկտրամատակարարումն ու գազամատակարարումն իրականացվել է Հաղարծին վանական համալիրից, քանի որ շինությունը, չունենալով օրինական սեփականության վկայական, գազի և էլեկտրաէներգիայի առանձին բաժանորդ չի հանդիսացել:
Հրապարակումներում ասվում է, որ փաստորեն տարիներ շարունակ Մայր Աթոռի վճարած վարձավճարների հաշվին առանձին հոգևորականներ Գարեգին Բ-ի գիտությամբ բիզնեսով են զբաղվել:
