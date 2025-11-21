«Բարեփոխումների ճանապարհով․ 1 տարվա արդյունքներ». ՆԳ նախարարը ներկայացրել է կատարված աշխատանքները. Տեսանյութ

2024 թ․ նոյեմբերի 20-ին Արփինե Սարգսյանը ՀՀ վարչապետի առաջարկությամբ և նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Ներքին գործերի նախարար։
Մեկ տարի անց նախարար Սարգսյանը ներկայացրել է կատարված աշխատանքները՝ անդրադառնալով Ներքին գործերի նախարարության և ենթակա ծառայությունների բարեփոխումների գործընթացին, հիմնական մարտահրավերներին, արձանագրված ձեռքբերումներին, հանցավորության և կոնկրետ հանցատեսակների դեմ պայքարի մեխանիզմներին, քաղաքացիների հետ երկխոսության նոր ձևաչափին, վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության ընթացքին։
