Արյունարբու Կրեմլն արդյոք կգնա զիջումների, մեծ ինտրիգ է հասունանում

Ռուսաստանի ղեկավարությունը չի գնա զիջումների Ուկրաինայում «ռուսական հատուկ գործողության խնդիրների լուծման» հիմնական ասպեկտների հարցում։ 

Այսպես է ՌԴ փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը մեկնաբանել Ուկրաինայի վերաբերյալ համաձայնագրի շուրջ ընթացող քննարկումները։

Նա «խաղաղության ծրագրի» մի քանի տարբերակները որակել է որպես «բանակցային պահ»։

«Չի կարող խոսք լինել որևէ զիջման, մեր առջև ծառացած խնդիրների լուծման հիմնական ասպեկտների վերաբերյալ մեր մոտեցումներից հրաժարվելու մասին, այդ թվում՝ Ռազմավարական պաշտպանության նախաձեռնության համատեքստում», – ասել է Սերգեյ Ռյաբկովը ՌԻԱ Նովոստի-ին տված հարցազրույցում։

Փոխնախարարը նաև նշել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ չէ հրապարակայնորեն քննարկել «խաղաղության ծրագրի» տարբեր առաջարկներ։

ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը ստացել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պլանի նախագիծը։

Նրա խոսքով՝ Կրեմլը փաստաթուղթը համարում է լավ հիմք հետագա բանակցությունների համար։

Ավելի վաղ ԶԼՄ-ները նշում էին, որ Դոնալդ Թրամփի ծրագիրը, որը սկզբում արտահոսել էր մամուլին, կրճատվել է մինչև 19 կետ՝ նոյեմբերի 23-ին Ժնևում ԵՄ-ի, Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների միջև կայացած բանակցություններից հետո։

