Նիկոլ Փաշինյանն ու իր խմբակը Սբ․ Սարգիս եկեղեցում են, ավանդաբար այնտեղ է նաև Նարեկ Կարապետյանը․ Տեսանյութ

Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր շրջիկ խմբակը այսօր պատարագի է մասնակցելու վաղ առավոտից ուժային կառույցի՝ ՆԳՆ եւ ԱԱԾ աշխատակիցներ են լցրել:

Երեկ նաեւ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի առաջին փոխնախագահ, «Մեր ձևով» շարժման համահիմնադիր Նարեկ Կարապետյանն է հայտարարել, որ պատրաստվում է մասնակցել պատարագի, ինչպես դա անում է ամեն կիրակի։ Ըստ ամենայնի հենց նրա այցով է պայմանավորված անվտանգային աննախադեպ միջոցառումները, սակայն տեղեկացանք, որ Նարեկ Կարապետյանը միայնակ է մասնակցելու պատարգին՝ առանց համդիսատեսի կամ ծափահարողների բանակի, ինչպես անում  է պետության ղեկավարը, կան նաեւ տեղեկություններ, որ հոգեւոր դասը վճռական է տւամադրված եւ գուցե տհաճ անակնկալներ մատուցվի իշխնականներին։

Հ․Գ․ Շփոթության պատճառով մեկ այլ Արարատ քահանայի անուն է նշվել տեքստում: Պատարագը մատուցում է Տեր Արարատ քահանա Օրդոյանը։

