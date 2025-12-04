ԱԱԾ-ն ձերբակալեց Արշակ սրբազանին։ Այս մասին հայտնում է նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանը։
Ինչպես նշել է սրբազանի պաշտպան Արսեն Բաբայանը, ձերբակալությունը տեղի է ունեցել քննչական կոմիտեի շենքում։
Արշակ Սրբազանի փաստաբան Սամվել Բաբայանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է, որ Արշակ Սրբազանի ձերբակալումը հայտնի տեսագրության հետ կապ չունի:
Այլ մանրամասներ չի հաղորդել, խոստանալով առաջիկայում անդրադառնալ ձերբակալության մանրամասներին։
Արշակ սրբազանին մեղադրում են, թե իբր վերջինս 2018-ին Վեհափառի դեմ ակցիա իրականացնողներից մեկին վարկաբեկելու նպատակով պայուսակում թմրամիջոց է դրել:
Ավելի անհեթեթ բան չէինք լսել։
Բաց մի թողեք
