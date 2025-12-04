04/12/2025

ԱԱԾ-ն ձերբակալեց Արշակ սրբազանին

infomitk@gmail.com 04/12/2025 1 min read

ԱԱԾ-ն ձերբակալեց Արշակ սրբազանին։ Այս մասին հայտնում է նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանը։

Ինչպես նշել է սրբազանի պաշտպան Արսեն Բաբայանը, ձերբակալությունը տեղի է ունեցել քննչական կոմիտեի շենքում։

Արշակ Սրբազանի փաստաբան Սամվել Բաբայանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է, որ Արշակ Սրբազանի ձերբակալումը հայտնի տեսագրության հետ կապ չունի:

Այլ մանրամասներ չի հաղորդել, խոստանալով առաջիկայում անդրադառնալ ձերբակալության մանրամասներին։

Արշակ սրբազանին մեղադրում են, թե իբր վերջինս 2018-ին Վեհափառի դեմ ակցիա իրականացնողներից մեկին վարկաբեկելու նպատակով պայուսակում թմրամիջոց է դրել:

Ավելի անհեթեթ բան չէինք լսել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Աղջիկների վեճ՝ Բրյուսովի համալսարանում. ծեծկռտուքի բոլոր մասնակիցները ձերբակալվել են․ ՆԳՆ

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Վազգեն Հովհաննիսյանի բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել․ Լուսանկար

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔԿ-ն հաստատեց՝ Արշակ Սրբազանի մասնակցությամբ տեսագրությունն իր հետ առնչություն չունի

02/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունահայոց թեմի առաջնորդն աջակցություն է հայտնել Կաթողիկոսին. Լուսանկար

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում թալանել են շենքի բակում կայանված «Chevrolet Volt» մակնիշի ավտոմեքենա․ վնասը կազմել է 1 մլն դրամ․ Լուսանկար

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն իր որոշումներով, գործնականում լեգիտիմացրել է Ադրբեջանի ագրեսիան

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Տեր Պետրոսյանը ժամանակին 3 խորհուրդ է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ մեկը չի կատարել

04/12/2025 infomitk@gmail.com