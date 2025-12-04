04/12/2025

Մարիա Զախարովան մեղադրել է Հայաստանին ու գովերգել ՌԴ-ին

04/12/2025

«Երևանը անտեսել է էթիկայի նորմերը և առանց կողմերի համաձայնության հրապարակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքային փաստաթղթերը, ինչպես նաև պետությունների ղեկավարների միջև նամակագրությունը»։

Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։

«Քանի որ նրանք արդեն հրապարակել են դրանք, մենք կարող ենք մեկնաբանել: ՄԱԿ-ի և ԵԱՀԿ-ի հրապարակված փաստաթղթերը, որոնց ընդունմանը և մշակմանը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Ռուսաստանը, համոզիչ կերպով հաստատում են, որ երեք տասնամյակի ընթացքում ռուսական կողմը՝ որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, հետևողական ջանքեր է գործադրել ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական և դիվանագիտական կարգավորման հասնելու համար, և «շատ բան է արվել»»,- ասել է դիվանագետը։

Ըստ Զախարովայի՝ հրապարակված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ բանակցությունների տարբեր փուլերում հնարավորություններ են ստեղծվել հակամարտության քաղաքական և դիվանագիտական կարգավորման և այնտեղ ապրող ժողովուրդների, այսինքն՝ տարածաշրջանի շահերը հաշվի առնելու համար։

«Դրան հասնելու համար անհրաժեշտ էր ռազմավարական տեսլական և քաղաքական կամք հակամարտող կողմերի կողմից։ Եվ միջնորդների, այս դեպքում՝ Մինսկի խմբի համանախագահների, խնդիրն էր օգնել Բաքվին և Երևանին լուծել հակամարտությունները, այլ ոչ թե այն վերածել անվերջ վեճի։ Այո, այս փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ հնարավորություններ կային, և դրանք բաց են թողնվել, բայց դա մեր մեղքը չէ»,- նշել է Զախարովան:

Հիշեցնենք՝ դեկտեմբերի 2-ին ՀՀ կառավարությունը հրապարակել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող պետական գերատեսչություններում առկա մի շարք փաստաթղթեր, որոնք պատկերացում են տալիս մինչև 2020 թվականը տեղի ունեցած բանակցային գործընթացի բովանդակության մասին։

