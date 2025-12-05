05/12/2025

«Նյու Յորք Թայմս»-ը դատի է տվել ԱՄՆ պատերազմի նախարարությանը

Հինգշաբթի՝ դեկտեմբերի 4-ին, «Նյու Յորք Թայմս»-ը (NYT) դատական ​​հայց է ներկայացրել Վաշինգտոնի շրջանային դատարան՝ Միացյալ Նահանգների պատերազմի նախարարության դեմ։

Թերթը ռազմական գերատեսչությանը մեղադրում է երկրի Սահմանադրության Առաջին փոփոխությունը խախտելու համար, որը, ի թիվս այլ բաների, երաշխավորում է մամուլի ազատությունը։

Պատճառը լրագրողների համար Պենտագոնի գլխավոր գրասենյակ մուտք գործելու նոր կանոններ սահմանելն է։ Թերթը այս մասին հայտնել է հրապարակված հոդվածում։

Ինչպես նշել է «NYT»-ը, Պենտագոնի` հոկտեմբերին ուժի մեջ մտած ներքին կանոնակարգերը պահանջում են, որ թղթակիցները ստորագրեն 21 էջանոց փաստաթուղթ, որը, ի թիվս այլ բաների, պարունակում է աղբյուրների հետ շփվելու և տեղեկատվության հարցումներ ներկայացնելու սահմանափակումներ։ Թերթը կարծում է, որ ռազմական կառույցի նպատակն է «պատմականորեն մամուլի համար բաց» տարածքները անհասանելի դարձնել այն լրագրողների համար, ովքեր «անվախ և անաչառորեն ուսումնասիրում և հաղորդում են քարտուղարության և դրա ղեկավարության գործողությունների մասին»։

«NYT»-ը դատարանից խնդրել է արգելել Պենտագոնին կիրառել մամուլի նոր կանոններ և Առաջին փոփոխությունը խախտողներին անօրինական ճանաչել։ Օրինակ, թերթը դեմ է այն դրույթին, որն արգելում է այն իրավիճակները, երբ լրագրողները «խնդրում են պետական ​​աշխատակիցներին տրամադրել գաղտնի կառավարական տեղեկատվություն և դրանով իսկ խախտում են օրենքը»։ Թերթը կարծում է, որ նման սահմանափակումները խոչընդոտում են «օրինական, պարբերական նորությունների հավաքագրման մեթոդների» կիրառմանը։

Հոկտեմբերին ԱՄՆ պատերազմի դեպարտամենտը հայտարարել էր, որ իր կառույցներին մուտք գործելը արտոնություն է, որը նույնպես պետք է կարգավորվի։ Պենտագոնի պաշտոնյաները նշել էին, որ նոր կանոնները «ուղղված են ազգային անվտանգությանը վնասող արտահոսքերի կանխարգելմանը»։

NYT-ի տվյալներով՝ տարբեր հրատարակությունների տասնյակ լրագրողներ հրաժարվել են կատարել նոր պահանջներն ու հանձնել են իրենց անցագրերը։ Որոշ լրատվամիջոցներ հրապարակայնորեն քննադատել են կանոնները։ «Այս քաղաքականությունն աննախադեպ է և սպառնում է լրագրողների հիմնարար պաշտպանությանը», – ասվում է «ABC News»-ի, «CBS News»-ի, «CNN»-ի, «Fox News»-ի և «NBC News»-ի հայտարարության մեջ։

