Պատմական որոշում. Եվրամիություն-Ռուսաստան գազային պատերազմն ավարտվեց ռուսական կողմի պարտությամբ․ Տեսանյութ

Եվրամիության շուկա ռուսական գազի մուտքի դադարեցումը պատմական որոշում է համարվում: Մոսկվան զրկվեց տրիլիոնավոր դոլարներից, իսկ Եվրամիությունը էներգետիկ անկախություն ստացավ:
Այս պայմաններում, ըստ մասնագետների՝ Եվրոպայի համար այլընտրանք կարող է լինել նաև Միացյալ Նահանգները, իսկ ԱՄՆ-ն շահագրգռված է Կենտրոնական Ասիայից էներգետիկ հոսքերը Հայաստանի հարավով անցնելիք TRIPP ուղուն միացնելու գաղափարով։
Այդ պարագայում մասնագետները հավանական են համարում, որ Հայաստանի տարածքը կարող է դառնալ տրանզիտ ուղի:
Մանրամասները՝ Վոլոդյա Մուշեղյանի տեսանյութում:
