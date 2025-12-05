05/12/2025

Պատմական որոշում. Եվրամիություն-Ռուսաստան գազային պատերազմն ավարտվեց ռուսական կողմի պարտությամբ․ Տեսանյութ

05/12/2025

Եվրամիության շուկա ռուսական գազի մուտքի դադարեցումը պատմական որոշում է համարվում: Մոսկվան զրկվեց տրիլիոնավոր դոլարներից, իսկ Եվրամիությունը էներգետիկ անկախություն ստացավ:

Այս պայմաններում, ըստ մասնագետների՝ Եվրոպայի համար այլընտրանք կարող է լինել նաև Միացյալ Նահանգները, իսկ ԱՄՆ-ն շահագրգռված է Կենտրոնական Ասիայից էներգետիկ հոսքերը Հայաստանի հարավով անցնելիք TRIPP ուղուն միացնելու գաղափարով։

Այդ պարագայում մասնագետները հավանական են համարում, որ Հայաստանի տարածքը կարող է դառնալ տրանզիտ ուղի:

Մանրամասները՝ Վոլոդյա Մուշեղյանի տեսանյութում:

