09/12/2025

Արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը. Անահիտ Ավանեսյանը մանրամասնել է. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 09/12/2025 1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը շարունակում է իրազեկել քաղաքացիներին առողջապահական պետական ապահովագրական համակարգի մասին, ինչպես նաև պատասխանել ամենահաճախ հնչող հարցերին:

Ապահովագրության ներդրմանն ընդառաջ հաճախ են հարցնում`արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը:

Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է նախարարը՝ նշելով, որ հետևողականորեն շարունակելու են այդ օղակում բարելավման աշխատանքները:

Նախարարը նաև առաջարկել է քաղաքացիներին տեղեկացնել, թե իրենց կցագրման պոլիկլինիկական ի՞նչ խնդիրներ ունի. պայմաններ, հագեցվածություն մասնագետների բաց հերթեր և սպասարկում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իր տեսակով անկրկնելի, մշտապես առույգ ու կենսախինդ կոչումով Բժիշկ … Մահացել է Արտավազդ Սահակյանը

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապահովագրված անձն ինչպե՞ս է օգտվելու ապահովագրությունից. Անահիտ Ավանեսյանը տեսանյութ է հրապարակել

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներառվա՞ծ եք պետական ապահովագրական համակարգում, թե` ոչ. ինչպե՞ս իմանալ. նախարարը մանրամասնել է․ Տեսանյութ

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս կզարգանան իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը ասել է, թե ինչպես պետք է ավարտվի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը. Անահիտ Ավանեսյանը մանրամասնել է. Տեսանյութ

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դա մի հոգու գրած տեքստ է եւ մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը

09/12/2025 infomitk@gmail.com