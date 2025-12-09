Արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը. Անահիտ Ավանեսյանը մանրամասնել է. Տեսանյութ

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը շարունակում է իրազեկել քաղաքացիներին առողջապահական պետական ապահովագրական համակարգի մասին, ինչպես նաև պատասխանել ամենահաճախ հնչող հարցերին:
Ապահովագրության ներդրմանն ընդառաջ հաճախ են հարցնում`արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը:
Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է նախարարը՝ նշելով, որ հետևողականորեն շարունակելու են այդ օղակում բարելավման աշխատանքները:
Նախարարը նաև առաջարկել է քաղաքացիներին տեղեկացնել, թե իրենց կցագրման պոլիկլինիկական ի՞նչ խնդիրներ ունի. պայմաններ, հագեցվածություն մասնագետների բաց հերթեր և սպասարկում:
