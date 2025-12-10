Գերմանիայում Փաշինյանի դեմ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել

Նիկոլ Փաշինյանի այցի ընթացքում Գերմանիայի հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչներ կազմակերպել են բողոքի ակցիա։
Ցուցարարները ձեռքում պահել են կալանքի մեջ գտնվող արքեպիսկոպոսներ Բագրատ և Միքայել սրբազանների լուսանկարները, ինչպես նաև պաստառներ, որոնցով կոչ են արել ազատ արձակել հոգևորականներին և դադարեցնել եկեղեցու նկատմամբ ճնշումները։
Ցուցարարները վարչապետին դիմավորելիս արել են վանկարկումներ՝ մեղադրելով իշխանություններին եկեղեցու դեմ ուղղված գործողություններում և քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու մեջ։
Նրանք ընդգծել են, որ նման վերաբերմունքը անթույլատրելի է ժողովրդի համար՝ հիշեցնելով Հայաստանի քրիստոնեական ժառանգության մասին։
Բաց մի թողեք
«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժումից որոշ մարդիկ վախեցած են դրանից, և դա հասկանալի է․ Մարիաննա Ղահրամանյան
Ռուբեն Վարդանյանի «դատավարությանը» նոր միջնորդություն է ներկայացրել
Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանն այս ամիս կազատվի կալանքից ու քաղաքական հայտարարություն կանի