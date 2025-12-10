10/12/2025

Գերմանիայում Փաշինյանի դեմ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել

10/12/2025

Նիկոլ Փաշինյանի այցի ընթացքում Գերմանիայի հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչներ կազմակերպել են բողոքի ակցիա։

Ցուցարարները ձեռքում պահել են կալանքի մեջ գտնվող արքեպիսկոպոսներ Բագրատ և Միքայել սրբազանների լուսանկարները, ինչպես նաև պաստառներ, որոնցով կոչ են արել ազատ արձակել հոգևորականներին և դադարեցնել եկեղեցու նկատմամբ ճնշումները։

Ցուցարարները վարչապետին դիմավորելիս արել են վանկարկումներ՝ մեղադրելով իշխանություններին եկեղեցու դեմ ուղղված գործողություններում և քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու մեջ։

Նրանք ընդգծել են, որ նման վերաբերմունքը անթույլատրելի է ժողովրդի համար՝ հիշեցնելով Հայաստանի քրիստոնեական ժառանգության մասին։

