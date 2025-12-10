10/12/2025

Թրամփի զառանցանքներն ու ԵՄ-ում մեր թղթակցի զրույցների թեման պաշտոնյաների հետ

Եվրոպան «փտող» ազգերի խումբ է, որը գլխավորում են «թույլ» մարդիկ՝ սրանք այն բառերից մի քանիսն էին, որոնք երեկ օգտագործեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

Եվրախորհրդարանում ելույթ ունենալով՝ Եվրոպայի արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալասը պատասխանեց՝ նվազեցնելով վիրավորանքների նշանակությունը՝ հրաժարվելով մտնել «բառակոծության» մեջ։

Մյուս կողմից, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան խնդրեց ԱՄՆ նախագահին «հարգանք ցուցաբերել»։

Առաջիկայում մեզ կմիանա ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Պուզդերը՝ նախկին գործարար ղեկավար և հայտնի մեդիա մեկնաբան, որը նշանակվել է դեսպան 2025 թվականին, ինչը նրան դարձրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի աչքերն ու ականջները Բրյուսելում։

Միևնույն ժամանակ, Tesla-ի և X-ի սեփականատեր Էլոն Մասկը դեռևս զայրացած է իր սոցիալական մեդիա հարթակի կողմից անցյալ ուրբաթ Բրյուսելի կողմից 120 միլիոն եվրոյով տուգանվելու համար՝ թափանցիկության կանոնները չպահպանելու համար։

Մասկը հայտարարել է, որ կարող է հրաժարվել վճարելուց, չնայած ԵՄ հանձնաժողովը հայտարարել է, որ կհամոզվի, որ կստանա գումարը։

Մեր լրագրող Յակուբ Յանասը փորձում է մտնել աշխարհի ամենահարուստ մարդու մտքի մեջ։

Ինչպես վերջերս շատ եք լսել Euronews-ի լուսաբանումներում, Եվրոպան պայքարում է Ուկրաինային երկարաժամկետ ֆինանսավորելու հարցի շուրջ։

Միևնույն ժամանակ, ՆԱՏՕ-ի երկրներն արդեն իսկ աշխատում են մասնավոր տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ՝ առաջնագծում առկա խնդիրները լավագույնս լուծելու համար՝ օգտագործելով անօդաչու թռչող սարքեր՝ մարդկային ուժի փոխարեն։

Մեր թղթակից Շոնա Մյուրեյը գտնվում է Ֆինլանդիայի Ռիիհիյակի քաղաքում, որտեղ ՆԱՏՕ-ն իրականացնում է նման համագործակցություններ։

Բրյուսելից ուղիղ հեռարձակմամբ մեր նոր ձևաչափը ձեզ կներկայացնի օրվա հիմնական իրադարձությունները, ինչպես նաև ԵՄ-ն և դրանից դուրս ձևավորող բոլոր պատմությունների կարևորագույն վերլուծությունները։

