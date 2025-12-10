Աջակողմյան միլիարդատեր Անդրեյ Բաբիշը երդվեց որպես Չեխիայի նոր վարչապետ, ինչ սպասել․ Լուսանկարներ

Անդրեյ Բաբիշը երդվեց որպես Չեխիայի նոր վարչապետ երեքշաբթի օրը՝ հոկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Միլիարդատերը, որը նախկինում վարչապետ էր եղել 2017-ից 2021 թվականներին, չեխերին խոստացավ, որ կպայքարի նրանց շահերի համար «իր հայրենիքում և աշխարհի ցանկացած վայրում» և կաշխատի Չեխիան դարձնել «երկրի վրա կյանքի համար լավագույն վայրը»։
Նախագահ Պետր Պավելը խնդրել էր Բաբիշին կառավարություն կազմել այն բանից հետո, երբ նրա աջակողմյան ANO (ԱՅՈ) կուսակցությունը մեծ հաղթանակ տարավ հոկտեմբերյան ընտրություններում։
Բաբիշը համաձայնել է մեծամասնության կոալիցիոն կառավարություն կազմել երկու փոքր քաղաքական խմբավորումների՝ հակամիգրացիոն «Ազատություն և ուղիղ ժողովրդավարություն» կուսակցության և աջակողմյան «Իրենց համար վարորդներ» կուսակցության հետ։
Կուսակցությունները համաձայնել են ձևավորել 16 անդամից բաղկացած կաբինետ, որտեղ ANO-ն կզբաղեցնի ութ պաշտոն, այդ թվում՝ վարչապետի գրասենյակը։
Նոր գործընկերությունը նախատեսում է 108 տեղ խորհրդարանի 200 տեղանոց ստորին պալատում, ինչը նախկին վարչապետ Պետր Ֆիալայի գլխավորած արևմտամետ կառավարության չորս կենտրոնամետ կուսակցություններին կդնի ընդդիմության շարքերը։
Նոր կոալիցիան կարող է հետևել Հունգարիային և Սլովակիային և Չեխիայի Հանրապետությունը շեղել Ռուսաստանի գրեթե չորս տարվա պատերազմում Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելուց։
Ֆիալայի գլխավորությամբ չեխական կառավարությունը Ուկրաինային տրամադրել է զգալի մարդասիրական և ռազմական աջակցություն, ինչպես նաև ընդունել է մոտ կես միլիոն ուկրաինացի փախստականների։
«Հին դաշնակիցը վերադարձել է», – Բաբիշի մասին ասաց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը լայնորեն համարվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամտերիմ գործընկերը ԵՄ առաջնորդների շրջանում։
2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում պարտվելուց հետո Բաբիշը պարտվեց թոշակի անցած բանակի գեներալ Պավելին՝ նախագահի հիմնականում արարողակարգային պաշտոնի համար անցկացված քվեարկության ժամանակ։
Բաբիշը «Ագրոֆերտ» կոնգլոմերատի ներքո տիրապետում է մոտ 200 ընկերության։ Նա ասաց, որ անկախ հոգաբարձուն կվերահսկի «Ագրոֆերտը» վստահության ֆոնդում, մինչդեռ այն կմնա անկախ պաշտպանի վերահսկողության տակ մինչև իր մահը։ Նրա սերունդները կժառանգեն այն։
Բաբիշը նաև տիրապետում է կլինիկաների և լաբորատորիաների ցանցի, մինչդեռ ANO-ի մերձավոր դաշնակիցը առողջապահության նախարարի պաշտոնի թեկնածու է։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի համար նախատեսված փոխհատուցման վարկի վերաբերյալ կասկածները մեծանում են, քանի որ մոտենում է վերջնաժամկետը․ Լուսանկար
ԵՄ կարծիք․ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը «սկեպտիկորեն» է վերաբերվում Ուկրաինայի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի խաղաղության առաջարկներին
Հայաստանը դառնում է ԵՄ նոր հույս Հարավային Կովկասում, մինչդեռ Վրաստանը դուրս է մնում