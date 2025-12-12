12/12/2025

Ահա Գլխավոր դատախազի մատնանշած թանկարժեք գույքը, որ պիտի քանդվի Սևանի ափին․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 12/12/2025

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախկին գլխավոր քարտուղար Նորայր Փանոսյանը գրում է.

«Այսօր կառավարության նիստում ՀՀ գլխավոր դատախազը Սեւանի լճի ափի հողատարածքների վերաբերյալ քննարկման ժամանակ հիշատակելով մի քան անձանց անուններ նշել է, նաեւ իմ անուն ազգանունը հայտնելով, որ այդ հողատարածքների վրա կառուցվել են ինքնակամ կառույցներ՝ թանկարժեք գույքեր։

Իմ մորս, համատեղությամբ՝ հորս 2006 թ. տրամադրվել է 600 ք|մ հողատարածք կառուցապատման իրավունքով։

Տեղադրում եմ թանկարժեք գույքի նկարները։ Ահա հայտնի գույքը:

Բավականին թանկարժեք։

Հետգրություն սպասում եմ ՀՀ նախագահի օգնական եւ ՀՀ սահմանադրական դատարանի գլխավոր քարտուղարի հրամանների պատճեներին՝ ինչ եղան»։

Նշեենք, որ Նորայր Փանոսյանը ՍԴ դատավոր Հրայր Թովմասյանի սանիկն է։

