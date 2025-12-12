Իրականում արտագաղթի ծրագիր է․ Մանե Թանդիլյան

Արցախի մեր հայրենակիցների բնակապահովման ծրագիրն իրականում «արտագաղթի ծրագիր» է, քանի որ կառավարության անգործության արդյունքում՝ 25.000 ընտանիքներից երկու տարում բնակարան է ձեռք բերել ընդամենը 1.500 ընտանիք։
Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է «Ապրելու երկիր» կուսակցության համահիմնադիր Մանե Թանդիլյանը:
«Գործող ծրագրի պայմանները լիովին անընդունելի են արցախցիների համար, և մենք ներկայացնում ենք իրական լուծումներ, որոնք հնարավոր են միայն իշխանափոխությունից հետո.
Հանել ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու անհիմն պահանջը,
Արցախի քաղաքային բնակավայրերում ապրած մարդկանց համար սահմանել մեկ անձի համար 7 մլն դրամի չափով սերտիֆիկատ,
Արցախի գյուղական բնակավայրերում ապրած քաղաքացիների համար սահմանել մեկ անձի համար 6 մլն դրամի չափով սերտիֆիկատ,
Սահմանել ընտանիքի աջակցության նվազագույն չափ՝ 16 մլն դրամի չափով և առավելագույն չափ՝ 32 մլն դրամ՝ անկախ ընտանիքի անդամների քանակից։
Արցախցի մեր հայրենակիցները պետք է շատ արագ ունենան պատշաճ բնակարան իրենց մայր հայրենիքում և հնարավորություն ստանան լիարժեք ինտեգրվել մեր հասարակություն։
Եվ սա նվազագույնն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է անել նրանց համար»:
