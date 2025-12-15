15/12/2025

Թրամփն անկեղծորեն ցանկանում է խաղաղություն Ուկրաինայում. Պեսկով

infomitk@gmail.com 15/12/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա վարչակազմն անկեղծորեն հետաքրքրված են Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմամբ և ակտիվորեն աշխատում են դրան հասնելու ուղղությամբ՝ ըստ Ռուսաստանի առաջնորդի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի։

«Թրամփը անկեղծորեն աշխատում է կարգավորման ուղղությամբ, և նա ցանկանում է ուկրաինական կարգավորում:

Նա ցանկանում է այս հակամարտության կարգավորում: Նա ջանքեր է գործադրում, ինչպես նաև նրա ամբողջ թիմը: Մենք բարձր ենք գնահատում այդ ջանքերը»,- լրագրողներին ասել է Պեսկովը։

Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները կտեղեկացնի իրեն Բեռլինում Ուկրաինայի խաղաղության բանակցությունների արդյունքների մասին, ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Կիևի ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելու վերաբերյալ երաշխիքների հարցը կարևորագույն հարց է և պահանջում է հատուկ քննարկում»,- ընդգծել է նա լրագրողաների հետ զրույցում։

Նա նշել է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը ներկայումս չեն քննարկում այս հանդիպման ընթացքը։

