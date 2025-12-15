15/12/2025

Քիմ Քարդաշյանն ընդգրկվել է Forbes USA-ի՝ աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցանկում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/12/2025 1 min read

Ամերիկահայ հայտնի գործարար և ռեալիթի շոուի աստղ Քիմ Քարդաշյանն ընդգրկվել է Forbes USA-ի՝ աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցանկում։ Քարդաշյանը ցուցակում 71-րդն է։

Նրա Skims ապրանքանիշը գնահատվել է 5 միլիարդ դոլար Goldman Sachs Alternatives-ի 225 միլիոն դոլար ֆինանսավորման փուլից հետո: Գնահատումն իրականացվել է չորս հիմնական ցուցանիշներով՝ գումար, մեդիա, ազդեցություն և ազդեցության ոլորտներ։

Forbes-ում նշել են, որ չնայած բոլոր անհաջողություններին, որոնց բախվել են կանայք ամբողջ աշխարհում 2025 թվականին, Forbes Power Women 2025 ցուցակի առաջատարներն ու հերոսուհիները դարձել են կայունության օրինակներ:

Քիմ Քարդաշյանը՝ աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց շարքում

Բաց մի թողեք

1 min read

22-ամյա վարորդը մահվան ելքով վրաերթի է ենթարկել 73-ամյա հետիոտնին․ Լուսանկար

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր մանրամասներ թուրքական շտապօգնության մեքենայի՝ ՀՀ-ում հայտնվելու հրապարակումներին ի պատասխան

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արգավանդի խաչմերուկում մեքենաներ են բախվել, դրանցից մեկը գլխիվայր հայտնվել է երթևեկելի գոտում. Լուսանկար

14/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեուտա՝ դարպաս դեպի Եվրոպա․ երիտասարդ միգրանտները ծովով են անցնում՝ Եվրոպա հասնելու համար․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես չեմ կառչում աթոռից, մենք պատրաստ ենք ընտրություններ անցկացնել, եթե անվտանգային իրավիճակը թույլ տա. Զելենսկի

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիմ Քարդաշյանն ընդգրկվել է Forbes USA-ի՝ աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցանկում. Լուսանկար

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամերիկյան խաղաղության դարաշրջանը Եվրոպայի եւ Գերմանիայի համար ավարտվել է». Մերց

15/12/2025 infomitk@gmail.com