Քիմ Քարդաշյանն ընդգրկվել է Forbes USA-ի՝ աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցանկում. Լուսանկար

Ամերիկահայ հայտնի գործարար և ռեալիթի շոուի աստղ Քիմ Քարդաշյանն ընդգրկվել է Forbes USA-ի՝ աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցանկում։ Քարդաշյանը ցուցակում 71-րդն է։
Նրա Skims ապրանքանիշը գնահատվել է 5 միլիարդ դոլար Goldman Sachs Alternatives-ի 225 միլիոն դոլար ֆինանսավորման փուլից հետո: Գնահատումն իրականացվել է չորս հիմնական ցուցանիշներով՝ գումար, մեդիա, ազդեցություն և ազդեցության ոլորտներ։
Forbes-ում նշել են, որ չնայած բոլոր անհաջողություններին, որոնց բախվել են կանայք ամբողջ աշխարհում 2025 թվականին, Forbes Power Women 2025 ցուցակի առաջատարներն ու հերոսուհիները դարձել են կայունության օրինակներ:
