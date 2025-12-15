ՔՊ վարչության հերթական նիստի ընթացքում ևս տարբեր ՔՊ-ականներ «կհարցաքննվեն»

Լավատեղյակ աղբյուրները փոխանցում են, որ այս երեքշաբթի ևս տարբեր ՔՊ-ականներ պետք է ներկայանան ՔՊ վարչության նիստին:
Բանն այն է, որ վարչության նիստում «քասթինգ» է հայտարարված, ու 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական ցուցակում առաջադրված թեկնածուները պետք է վարչությանը ներկայացնեն, թե ինչու են ցանկանում պատգամավոր դառնալ:
ArmLur.am-ը տեղեկացավ, որ վարչության նիստերի ժամանակ 20 անդամները տարբեր հարցեր են տալիս ՔՊ ցուցակի թեկնածուներին, «հարցաքննում» նրանց: Գլխավոր հարցադրողը, իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանն է:
Հիշեցնենք, որ նախընտրական ցուցակում առաջադրվել են 383 թեկնածուներ, որոնցից պետք է մոտ 200-ը ընտրվեն ՔՊ նախընտրական հիմնական ցուցակում ընդգրկվելու համար:
ՔՊ-ում հատկապես կանանց շրջանում թեժ մրցակցություն է, թե ով պետք է լինի ՔՊ-ի ցուցակի անցողիկ տեղերում»։
