Ինչու են Միհրան Հակոբյանին ծեծողները ազատ արձակվել

Ազգային ժողովի նիստում, անդրադառնալով հանրային գործիչ Միհրան Հակոբյանի նկատմամբ հարձակման դեպքին և ձերբակալվածների ազատ արձակմանը, ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը հարցրեց ՆԳՆ փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանին. «Կարո՞ղ եք պարզաբանել՝ ինչ պատճառով են նրանք ազատ արձակվել»:

Փոխնախարարը պատասխանեց, որ չի կարող հավելյալ տեղեկություններ տրամադրել, քանի որ դեռ ընթանում է նախաքննություն. «Լավ կլինի, եթե այս հարցով դիմեք նախաքննական մարմնին»:

Դանիելյանը նման պատասխանն անվանեց «անընդունելի» և ընդգծեց, որ հասարակությունն իրավունք ունի իմանալու՝ ինչ է կատարվում երկրում, և արդյոք հանցագործություն կատարողները ենթարկվելու են պատասխանատվության, թե ոչ:

