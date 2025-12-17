17/12/2025

Նազիկ Ավդալյանը պատգամավորի թեկնածո՞ւ․ Լուսանկար

17/12/2025

«Նիկոլ Փաշինյանն օրեր առաջ ընդունել է ծանրամարտի Աշխարհի եւ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանին եւ բարձր է գնահատել նրա անձնական ներդրումը միջազգային ասպարեզում Հայաստանը լավագույնս ներկայացնելու եւ մեր երկրում սպորտի զարգացմանը նպաստելու գործում։

«Իրավունք» թերթը գրում է. Ավելին՝ այնքան բարձր է գնահատել սպորտսմենի ներդրումը, որ ըստ «Իրավունք»-ին հասած լուրերի` անգամ պատրաստվում է նրան ներառել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության նախընտրական ցուցակում:

Ի դեպ, ակամայից հիշեցինք, որ տարիներ առաջ եւս նմանատիպ լուրեր էին շրջանառվում: Ըստ օդում կախված տեղեկության` այն ժամանակ Ավդալյանը մերժել էր որեւիցե կուսակցության ցուցակ մտնելու առաջարկը: Իսկ թե այս անգամ ինչ որոշում կկայացնի մարզիկը, դեռ պարզ չէ:

Միայն ակնհայտ է այն, որ նա սիրով սեղմում է Փաշինյանի ձեռքը եւ, ըստ էության, ունի մեծ հնարավորություն` պատգամավոր դառնալու»։

