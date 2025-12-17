17/12/2025

Սուրբ Ծնունդից առաջ չեն ուզում դատավճիռները հրապարակել

infomitk@gmail.com 17/12/2025 1 min read

Ադրբեջանական մամուլից տեղեկանում ենք, որ Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունն ավարտին է մոտենում` հաջորդ նիստը նշանակված է դեկտեմբերի 18-ին: Այդ օրը կխոսի մեղադրողը եւ հավանաբար դատարանը կմտնի խորհրդակցական սենյակ` դատավճիռ կայացնելու:

Ադրբեջանի նման բռնապետությունում օրենքի ձեւական կողմը փորձում են պահպանել, որ աշխարհին ցույց տան, թե` օրենքի շրջանակներում է քննությունը գնում: Ռուբեն Վարդանյանի մերձավորները մինչեւ վերջերս ակնկալում էին, որ Ծննդյան տոներից առաջ դատավճիռը կհրապարակվի, սակայն, ըստ ամենայնի, Բաքուն որոշել է քրիստոնեական տոնից առաջ քրիստոնյա հայերի նկատմամբ դատավճիռ չարձակել, որ որեւէ հակազդեցություն չհնչի քրիստոնեական աշխարհից:

Ռուբեն Վարդանյանի դատավճիռն, ամենայն հավանականությամբ, կարձակվի հունվարի վերջին, կամ փետրվարին: Բնականաբար, ոչ իրավապաշտպանները, ոչ մերձավորները որեւէ ակնկալիք չունեն ալիեւյան դահիճ ռեժիմից, մանավանդ` Հայաստանի իշխանությունների ակնհայտ անտարբերության պայմաններում:

Եւ կարծում են, որ հայ միլիարդատիրոջը, հայրենասեր մարդուն ցմահ ազատազրկում է սահմանելու Բաքվի կամակատար դատարանը: Իսկ ինչու զարմանալ, եթե մեկ այլ միլիարդատեր հենց այս պահին հայկական բանտում է գտնվում` 7 ամսից ավելի առանց որեւէ հիմքի կալանավորված:

Եւ նրանք երկուսն էլ հայ ազգի համար շատ բան արած, ոչ մի օրինազանցություն թույլ չտված, իրենց հայրենիքին նվիրված հայ մարդիկ են:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի խոհարարը հարձակվել է զոհվածի մոր վրա․ Լուսանկար

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սալմոնելա, E. coli․ վտանգավոր մանրէներ է հայտնաբերվել շուկայում տարածված պելմենիների մեջ. Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանում գնդակահարվում են, բայց չեն ցանկանում պատերազմել Ուկրաինայի դեմ

15/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի խոհարարը հարձակվել է զոհվածի մոր վրա․ Լուսանկար

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վախեցեք ոչ թե Քաջ Նազարից, այլ՝ Քաջ Նազարից վախեցողներից

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի «պապիկ ծեծողների» գործը կարճվեց, ոչինչ այդպես էլ ապացուցել չկարողացան․ Քրիստինե Վարդանյան

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրբ Ծնունդից առաջ չեն ուզում դատավճիռները հրապարակել

17/12/2025 infomitk@gmail.com