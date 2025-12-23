Բացառիկ. Եվա Քայլին կրկնապատկում է Belgiangate-ի գործունեությունը Բրյուսելի սկանդալների նոր ալիքից հետո

Եվրախորհրդարանի նախկին փոխնախագահը կոչ արեց արդարադատության և կրկնապատկեց «Բելգիանգեյթ»-ի գործողությունները քաղաքական գործիչների ձերբակալությունների նոր ալիքից հետո՝ մեղադրելով իշխանություններին անհաջող հետաքննությունների, լրատվամիջոցների հետ համագործակցության և կազմակերպվածության մեջ, մինչ իր գործը սպասում է դատավարությանը։
Այն ներկայացվեց որպես սկանդալ, որը սպառնում էր ցնցել եվրոպական ժողովրդավարության միջուկը։
Պայթուցիկ մեղադրանքներ, ոստիկանական տպավորիչ գործողություն և մեղադրանքներ երեք ոչ ԵՄ երկրների կողմից Եվրախորհրդարանի որոշումների վրա ազդելու համար խոշոր գումարների օգտագործման մասին։
Փոթորկի կենտրոնում էր այն ժամանակվա Եվրախորհրդարանի պատգամավոր և խորհրդարանի փոխնախագահ Եվա Քայլին՝ երիտասարդ, հմայիչ և լավ կապեր ունեցող։
Երեք տարի անց Եվրախորհրդարանի կոռուպցիոն սկանդալը մնում է չլուծված, դատավարության ամսաթիվը դեռևս նշանակված չէ, և Բելգիայի իշխանությունների կողմից կիրառված մեթոդները ենթարկվել են մանրակրկիտ ուսումնասիրության։
Քեյլին, որը ազատվել էր ԵՄ օրենսդիրի իր պարտականություններից և հայտարարվել էր անցանկալի անձ, ասում է, որ իրեն կեղծել են և պահանջում է արդարադատություն։
«Արդարադատությունը հիմնված է ապացույցների և փաստերի վրա», – ասել է Քայլին ՄԻՏՔ․am-ի աղբյուրների հետ բացառիկ հարցազրույցում։ «Երեք տարի առաջ տեսանկյունը ներկայացվում էր որպես արդարադատություն, բայց հիմա մենք ունենք պարզություն՝ տեսնելու, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել»։
Նրա գործը վերադարձել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այն բանից հետո, երբ ԵՄ նախկին արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին, եվրոպական բարձրաստիճան պետական ծառայող Ստեֆանո Սաննինոն և Եվրոպայի քոլեջի հետ կապված աշխատակիցը ձերբակալվել և անվանվել են կասկածյալներ այս ամսվա սկզբին Եվրոպական դատախազության (EPPO) կողմից հետաքննվող առանձին ենթադրյալ կոռուպցիայի գործով, որը ղեկավարում էր Բելգիայի ոստիկանությունը։
Քայլին պաշտպանում է իր անմեղությունը և մեղադրում Բելգիայի իշխանություններին անհաջող մեթոդների, քաղաքական շրջանակների, լրատվամիջոցների հետ դավադրության և ապացույցների բեմադրման մեջ։
Քայլին նաև ասել է, որ ինքը չի զարմացել Մոգերինիի գործի հետ կապված երեք իտալացի քաղաքացիների ձերբակալությունից, քանի որ, ըստ նրա, փորձ է արվում հանրային կարծիքում Հարավային Եվրոպայի երկրները ներկայացնել որպես կոռումպացված։
Քայլին ՄԻՏՔ․am-ին ասել է, որ իր մասնագիտական կարիերան և անձնական կյանքը շրջադարձային են եղել 2022 թվականին սկանդալի բռնկումից ի վեր։ Նա նաև ասում է, որ իր գործը նախազգուշացում է մյուս քաղաքական գործիչների համար։
«Երբ նրանք ոչնչացնում են անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, երբ նրանք ընտրում են թիրախ, բեմադրում լուսանկարներ և գրում սցենարը նախքան գործի սկսվելը, դա նշանակում է, որ Բելգիայում, Եվրամիությունում քաղաքական գործիչ լինելը անվտանգ չէ», – ասել է նա ՄԻՏՔ.am-ին։
«Քաղաքական գործիչները չպետք է վախենան աշխատել եվրոպական հաստատություններում: Նրանք չպետք է վախենան դառնալ թիրախ: Ես հույս ունեի, որ իմ գործը դաս կծառայի: Բայց այն, ինչ պատահեց Մոգերինիի հետ, ընտրողական քաղաքական հետապնդման ևս մեկ դեպք է»։
Շատ հրապարակային սկանդալի անատոմիա
2022 թվականի դեկտեմբերին Բելգիայի իշխանությունները մի շարք տպավորիչ խուզարկություններ անցկացրեցին մի քանի վայրերում, այդ թվում՝ Քայլիի Բրյուսելի տանը, որպես դատավոր Միշել Կլեզի գլխավորած հետաքննության մաս։
500 եվրո թղթադրամներով լի ճամպրուկի լուսանկարը հրապարակվեց Բելգիայի դաշնային ոստիկանության կողմից՝ որպես այն, ինչ նրանք անվանեցին ենթադրյալ կոռուպցիայի ապացույց, որի կենտրոնում Քայլին էր։
Լուսանկարը տարածվեց ամբողջ աշխարհում, և նա դարձավ սկանդալի դեմքը։
Նա ձերբակալվեց, և նրա խորհրդարանական անձեռնմխելիությունը չեղարկվեց։ Նրա զուգընկերը՝ Ֆրանչեսկո Գիորգին, և նրա հայրը, որի մոտ հյուրանոցում գտնվել էր կանխիկով լի ճամպրուկ, նույնպես ձերբակալվել և մեղադրվել են ենթադրյալ կոռուպցիոն սխեմային մեղսակից լինելու մեջ, որի ընդհանուր գումարը կազմել է ավելի քան 1.5 միլիոն եվրո։
Քննության ընթացքում Քայլին ասել է, որ ինքը անձնական կապ չունի իր տան հասցեում հայտնաբերված գումարի հետ՝ փոխարենը մատնանշելով մեկ այլ նախկին եվրոպական պատգամավորի՝ Պիեռ Անտոնիո Պանզերիին։
Բելգիայի իշխանությունները ենթադրել են, որ Կատարը, Մարոկկոն և Մավրիտանիան կարող էին Քայլիին և ուրիշներին մեծ գումարներ վճարել իրենց անունից լոբբինգ անելու համար։ Կատարը և Մարոկկոն բազմիցս հերքել են ազդեցության դիմաց կանխիկի մեղադրանքները։
Այս տպավորիչ գործողությունը, որը նախադեպ չունի Եվրոպայի պատմության մեջ ԵՄ ընդհանուր ինստիտուտների ստեղծումից ի վեր, Բելգիային, նրա ոստիկանությանը, գաղտնի ծառայությանը և քննչական մարմիններին դրել է միջազգային պատմության կենտրոնում՝ առանց քաղաքական գործիչների կամ օտարերկրյա կառավարությունների նկատմամբ վախի կամ օգտին լինելու։
Դա կտրուկ հակադրվում էր Փարիզի և Բրյուսելի ահաբեկչական հարձակումներից հետո ստեղծված պատկերին, որոնցում Բելգիայի իշխանությունները գործառնական ձախողումներով էին աղտոտված։
Այդ ժամանակ Քայլին Բրյուսելի «փուչիկի» հայտնի դեմք էր, հաճախ մասնակցելով բարձր մակարդակի միջոցառումներին և հանդիպումներին։ Նա ամբողջ ընթացքում պնդել է իր անմեղությունը և հրաժարվել է մեղքի ընդունման համաձայնագրից։
Այժմ նա արդարադատություն է պահանջում իր համար։
Խնդրահարույց և դժվար հետաքննություն
Եվրախորհրդարանի կոռուպցիոն սկանդալի բռնկումից ի վեր, հետաքննությունը մի քանի անգամ խոչընդոտներ է կրել, այդ թվում՝ գործի հիմնական դեմքերի հրաժարականները։
Գլխավոր քննիչ դատավոր Կլեյզը, որը սկզբում ղեկավարում էր գործը, հրաժարական տվեց 2023 թվականին՝ շահերի բախման վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։ Սակայն նա հերքեց, որ այն որևէ դեր է խաղացել հետաքննության մեջ։
Այդ ժամանակ գործով պատասխանատու Բելգիայի դաշնային դատախազ Ռաֆայել Մալագնինին նույնպես հրաժարական տվեց 2023 թվականին՝ այլ աշխատանքի անցնելու համար։
Քննչական մարմինների կողմից կիրառված մեթոդները, որոնց թվում էր նաև Բելգիայի գաղտնի ծառայությունը, նույնպես կասկածի տակ են դրվել։
Քայլին չորս ամիս անցկացրել է կանխարգելիչ կալանքի տակ, նախքան էլեկտրոնային ապարանջանի հսկողության ներքո ազատ արձակվելը։ Նրա փաստաբաններն այն ժամանակ ասել էին, որ բանտում նրա նկատմամբ վերաբերմունքը հավասարազոր էր խոշտանգումների։
Հարցեր են առաջացել այն մասին, թե ինչպես է Քայլին Եվրախորհրդարանի ընտրված անդամի կարգավիճակում անձեռնմխելիությունը չեղարկվել, ինչը, նրա փաստաբանների պնդմամբ, անօրինական է եղել, մամուլում հրապարակված զգայուն տեղեկատվության արտահոսքերի բնույթն ու ժամկետները, ինչպես նաև հակահետաքննությունները ազդել են գործի վրա, որը դեռևս դատավարության նշանակված չէ։
Թեև ակտիվ հետաքննության ընթացքում լրատվամիջոցներին տեղեկատվության «արտահոսքը» հազվադեպ երևույթ չէ և արտացոլում է լրագրության հետաքննչական բնույթը, ըստ Քայլիի՝ մանրամասները, ժամկետները և խիստ զգայուն համարվող փաստաթղթերին հասանելիությունը գերազանցում էին պարզապես արտահոսքերը։
Նա ասել է, որ Բելգիայի իշխանությունները սերտորեն համագործակցել են լրագրողների խմբի հետ՝ «գրելու և ներկայացնելու սցենար», որի համաձայն նա մեղավոր կճանաչվի, նախքան կկարողանա պաշտպանվել։
«Մենք հաղորդագրություններ ունենք դատախազի, ոստիկանության և լրագրողների միջև, որոնք հոդվածներ են պատրաստում մինչև հետաքննության սկսվելը, որոշում են, թե ինչպես են դրանք վերնագրելու և փորձում են ամեն ինչ աղավաղել՝ վերնագրին համապատասխանեցնելու համար», – ասել է նա։ «Սրանք արտահոսքեր չեն, սա նախնական գործիքավորում է»։
Այդ ժամանակ հույն կենտրոնամետ քաղաքական գործիչը ներկայացվում էր որպես հավակնոտ կին, որը ձգտում էր բարձրանալ սոցիալական աստիճաններով՝ վայելելով թանկարժեք ապրելակերպի արտոնությունները՝ բացի քաղաքական գործչի իր պարտականություններից։
«Ես իրականում շատ աշխատասեր էի», – նշել է նա։
Քեյլին պնդում է, որ ինքը Եվրախորհրդարանից մանդատ է ունեցել Պարսից ծոցի երկրների հետ հարաբերություններ հաստատելու համար՝ հղում անելով ներքին էլեկտրոնային նամակներին։
Հարցին, թե ինչպիսին կարող է լինել դրդապատճառը, եթե իր մեղադրանքները, որոնք կարող են վկայել լուրջ անփութության մասին, օրենքի առջև ապացուցվեն ճիշտ, նա պատասխանեց. «Դա շատ լավ հարց է, բայց դա կպահանջի դատավարություն»։
Բելգիայի կախվածությունը Հարավային Եվրոպայի հետ՞
Նախկին Եվրախորհրդարանի անդամը ասել է, որ որոշել է հիմա խոսել այն պատճառով, ինչը նա անվանում է մտահոգիչ միտում՝ կապված Հարավային Եվրոպայի քաղաքացիների՝ ԵՄ հաստատություններում աշխատելու հետ։
Այս ամսվա սկզբին Իտալիայի առաջատար դիվանագետներից մեկը՝ Մոգերինին, հրաժարական տվեց Եվրոպայի քոլեջի՝ ԵՄ-ին մոտ գտնվող ազդեցիկ կրթական հաստատության ռեկտորի պաշտոնից՝ կաշառակերության մասին հրապարակային մեղադրանքների պատճառով, որոնք կրկին ներգրավում են մայրցամաքի հարավից բարձրաստիճան պաշտոնյայի։
Մոգերինիին ներկայացնող փաստաբանները նշել են, որ նա պատրաստ է և ցանկանում է համագործակցել հետաքննության մեջ, որը շարունակվում է։
«Կարծում եմ՝ հեշտ է հարձակվել հարավային Եվրոպայի երկրների վրա և ստեղծել պատմություն ու ենթադրություն։ Սակայն փաստերի հակառակի ենթադրությունը կյանքեր է կործանում», – ասաց նա։
«Եվ ես բարձրաձայնում եմ, չնայած դա չափազանց շատ խնդիրներ է առաջացրել իմ ընտանիքի և նույնիսկ իմ գործի համար, քանի որ սա չպետք է պատահի որևէ մեկի հետ», – եզրափակեց Քայլին։
Բաց մի թողեք
«Հին աշխարհի փլուզման ամենացածր կետը» կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմը
Ֆրանսիան ներգրավում է ռուսական պետական ընկերությանը՝ Գերմանիայում միջուկային վառելիք արտադրելուն օգնելու համար
Եվրահանձնաժողովը «Վրաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի ազդեցությունը» իր համար գնահատել է «սպառնալիք»