11/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Լեհաստանը չի միանա Թրամփի «Խաղաղության խորհրդի» աշխատանքներին այս պայմաններում․ վարչապետ

infomitk@gmail.com 11/02/2026 1 min read

Լեհաստանը հրաժարվում է միանալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», ասել է երկրի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կառավարության նիստում։

«Խորհրդի ձևի վերաբերյալ որոշակի ազգային կասկածներ ունենալով՝ Լեհաստանը չի միանա «Խաղաղության խորհրդի» աշխատանքներին այս պայմաններում, բայց մենք կվերլուծենք դա», – նշել է Լեհաստանի վարչապետը։

Տուսկը ասել է, որ Վարշավան կշարունակի վերլուծել իրավիճակն ու ճկուն մնալ իր որոշումներում։

Նրա խոսքով՝ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները մնում են առաջնահերթություն, և որ երկիրը կարող է վերանայել իր որոշումը, եթե հանգամանքները փոխվեն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծեծկռտուք՝ Թուրքիայի խորհրդարանում․ ընդդիմադիրները փորձել են թույլ չտալ նախարարների երդմնակալությունը. Լուսանկար

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը նոր պատերազմների է նախապատրաստվում․ Արտաքին զեկույց Էստոնիայից

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը դատապարտել է ԵՄ-ի՝ Ուկրաինային մասնակիորեն դաշինք ընդունելու ծրագիրը

11/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 12-ի աստղագուշակ․ Կարելի է հիշել վաղեմի նախասիրությունները

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը չի միանա Թրամփի «Խաղաղության խորհրդի» աշխատանքներին այս պայմաններում․ վարչապետ

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ՝ Երևանում, կամրջի տակ առաջացած «մինի լճակը» իսկական պատուհաս էր վարորդների համար․ Լուսանկար

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ Հայաստանում կակտիվանա YouTube-ի դրամայնացումը․ ԲՏԱ նախարարը ժամկետներ է նշել

11/02/2026 infomitk@gmail.com