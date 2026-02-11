Լեհաստանը չի միանա Թրամփի «Խաղաղության խորհրդի» աշխատանքներին այս պայմաններում․ վարչապետ

Լեհաստանը հրաժարվում է միանալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», ասել է երկրի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կառավարության նիստում։
«Խորհրդի ձևի վերաբերյալ որոշակի ազգային կասկածներ ունենալով՝ Լեհաստանը չի միանա «Խաղաղության խորհրդի» աշխատանքներին այս պայմաններում, բայց մենք կվերլուծենք դա», – նշել է Լեհաստանի վարչապետը։
Տուսկը ասել է, որ Վարշավան կշարունակի վերլուծել իրավիճակն ու ճկուն մնալ իր որոշումներում։
Նրա խոսքով՝ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները մնում են առաջնահերթություն, և որ երկիրը կարող է վերանայել իր որոշումը, եթե հանգամանքները փոխվեն։
