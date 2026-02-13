Փետրվարի 14-ի աստղագուշակ․ Այս պահին ավելի լավ է չքննարկել կարևոր հարցերը

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը հաջող կդասավորվի, եթե ուշադրություն դարձնեք ուրիշների վրա: Հետաքրքրվեք շրջապատի տեսակետով, փորձեք հավաքել նրանց մասին որքան հնարավոր է շատ տեղեկատվություն: Ավելի լավ է չկիսվել ձեր գաղտնիքներով, այլապես այդ տեղեկատվությունները կարող են օգտագործվել ձեր դեմ: Վտանգ կա, որ ձեզ կմեղադրեն եսասիրության մեջ: Դա կարող է վնաս հասցնել ձեր համբավին: Դրանից խուսափելու համար փորձեք չմերժել նրանց, ովքեր դիմում են ձեզ օգնության համար: Մտածեք նաև այլ մարդկանց բարեկեցության մասին:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Դուք շատ լավ հասկանում եք մարդկանց, հաճախ կարողանում եք կռահել, թե ինչ են փորձում թաքցնել ձեզնից։ Օրը հարմար է գործնական բանակցությունների,ինչպես նաև կարևոր հարցեր քննարկելու համար: Հնարավորություն կունենաք ստանալ ազդեցիկ մարդկանց աջակցությունը ևդրա շնորհիվ իրականացնել այն, ինչ արդեն մտածել էիք: Ընտանեկան գործերին առավելագույնս ուշադրություն դարձրեք։ Չի բացառվում, որ հարազատներին անհրաժեշտ կլինի ձեր օգնությունն ու աջակցություննը: Հնարավոր է, ստիպված լինեք փոխել ձեր ծրագրերը և կենտրոնանալ կենցաղային խնդիրները լուծելու վրա: Երբեմն դրանք ծախսեր կպահանջեն:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Շատ անհանգիստ օր է: Հիշեք, եթե ուզում եք հասնել հաջողության, պետք է արագ գործեք: Մտորումների համար Ժամանակը շատ քիչ է: Շատ առումներով կարելի է վստահել ինտուիցիային: Դրա խորհուրդները հաճախ ճշգրիտ են: Հաճախ ստիպված եք հանպատրաստից, հրաժարվել նախապես կազմված պլաններից: Դա երբեմն ստիպում է անհանգստանալ, բայց չի խանգարում հասնել հաջողության: Չի բացառվում, որ հին ծանոթները կաջակցեն ձեր համարձակ նախաձեռնություններին: Երեկոն ավելի հարմար է հանգստի համար:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Հազիվ թե այդ օրը լայնածավալ հաղթանակներ և վիթխարի փոփոխություններ բերի, բայց ընդհանուր առմամբ այն բավական հաճելի կլինի: Հնարավոր են հաջող զուգադիպություններ, որոնց շնորհիվ դուք կհասկանաք, թե ինչպես լուծել աշխատանքային խնդիրները և առաջ անցնել մրցակիցներից: Հավանական են լավ լուրեր հեռվից, ինչպես նաև առաջարկություններ, որոնցից չեք ցանկանա հրաժարվել: Կարելի է բոլորովին նոր բան սկսել, սակայն պետք չէ ակնկալել, որ դուք անհապաղ հաջողության կհասնեք: Անհրաժեշտ է համբերություն: Անսպասելի նորությունները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը օրվա երկրորդ կեսին:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Փորձեք առավոտը առավելագույնս արդյունավետ անցկացնել: Օրվա սկիզբը բարենպաստ է, ապա դրական միտումների ազդեցությունը անկում է ապրում: Քննարկեք բոլոր կարևոր հարցերը մինչև ճաշ, և կարևոր չէ, վերաբերում են դրանք աշխատանքին թե անձնական հարաբերություններին ։ Գնալով ավելի զգայուն եք դառնում, սուր եք արձագանքում քննադատությանը: Դա հաճախ է խանգարում գործերում: Փորձեք խուսափել ծանրաբեռնվածությունից օրվա երկրորդ կեսին: Սովորականից արագ եք հոգնում: Ավելի լավ է հրաժարվել ցանկացած ավելորդությունից, քանի որ հիմա դրանք հատկապես վնասակար են։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Ձեզ սպասվում է շատ անհանգիստ ու հագեցած օր: Գործերն ու հոգսերը շատ կլինեն: Ստիպված կլինեք լուծել ոչ միայն ձեր, այլև ուրիշների խնդիրները: Հաջողության հասնելու հավանականությունը բարձր է, հատկապես նրանց մոտ, ովքեր չեն վախենում փորձարկումներ անելուց: Օրը հարմար է հին կապերը վերականգնելու համար: Հնարավոր է ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ: Որոշ Կույսեր բոլորովին անսպասելի կլսեն խոստովանություններ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Արդյունավետ օր է: Օրվա առաջին կեսը նպաստավոր է շփման համար, հնարավորություն է ընձեռում հաջողությամբ իրականացնել գործնական բանակցությունները, քննարկել կարևոր հարցերը համախոհների ու գործընկերների հետ ։ Հնարավորություն կունենաք կարգավորել հին տարաձայնությունները: Որոշ Կշեռքների մոտ ի հայտ կգան համարձակ գաղափարներ, որոնք շուտով կհաջողվի կյանքի կոչել: Օրվա երկրորդ կեսը թույլ է տալիս հասնել հաջողության ինքնուրույն աշխատանքում ։ Դուք համառ եք և կարող եք հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ: Դա հաճախ օգտակար է ոչ միայն գործնական, այլև անհատական հարաբերություններում:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրվա սկիզբը բավական բարդ է, հատկապես նրանց համար, ովքեր ծրագրել են գործնական բանակցություններ կամ կարևոր հանդիպմաներ։ Շրջապատի հետ ընդհանուր լեզու գտնելը սովորականից դժվար կլինի: Ճեն բացառվում կոնֆլիկտները նույնիսկ նրանց հետ, ում դուք նախկինում հասկանում էիք կես բառից: Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը մեծանում է, սակայն օրվա երկրորդ կեսին ավելի լավ է ապավինել սեփական ուժերին: Ավելի լավ է չշտապել, հատկապես, եթե խոսքը վերաբերում է նոր նախաձեռնություններին: Նախքան նոր գործի անցնել, մանրակրկիտ մտածեք: բԴա կօգնի խուսափել նյարդային վիճակներից ևսխալներից:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Մի հետաձգեք կարևոր գործերը ։ Օրվա առաջին կեսին զբաղվեք դրանցով: Այդպես դուք ավելի արագ կհասնեք ցանկալի արդյունքների և շատ ավելի քիչ կհոգնեք: Ավելի ուշ զգալիորեն կմեծանա հետաձգումների հավանականությունը,ի հայտ կգան թյուրիմացություններ, որոնց պատճառով չեք կարողանա սկսած գործը ավարտին հասցնել: Իրենց մասին կարող են հիշեցնել վաղեմի թշնամիները ։ Այս անգամ նրանք ինտրիգներ կմտցնեն, որպեսզի բարդացնեն ձեր կյանքը: Դժվար է լավ հարաբերություններ պահպանել ընտանիքի անդամների հետ: Այսօր ձեր հասցեին հնչում են բավական քննադատական դիտողություններ:Փորձեք դրանց հումորով պատասխանել:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրը շատ հաջող է: Դուք պահպանում եք լավատեսությունը, իսկ հիմա դա բազմաթիվ գործերում հաջողության հասնելու գրավականն է: Լավ են դասավորվում ուղևորությանները, նույնիսկ եթե դրանք նախապես ծրագրված չէին և ստիպված եք հապճեպ պատրաստվել: Չի բացառվում, որ ճանապարհին կհանդիպեք շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, որոնցից շատ բան կարող եք սովորել: Որոշ Այծեղջյուրներ հեռվից լավ լուրեր կստանան , որոշներն էլ չնախատեսված,բայց հաճելի հյուրեր կունենան:Հնարավոր է նվերներ ստանաք: Դժվար թե դրանք թանկաժեք լիեն, բայց կուրախացնեն ձեզ:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը անհանգիստ,հոգնեցնող, բայց ընդհանուր առմամբ լավը կլինի: Պատրաստ եղեք փորձարկումներ անել: Եթե դուք բավարար հնարամիտ լինեք, ապա ելք կգտնեք օգտվել ստեղծված իրավիճակից ։ Չեն բացառվում շահավետ գործարքները և հաջող գնումները: Հաճախ հաջողության եք հասնում այնտեղ, որտեղ մյուսները պարտություն են կրում ։ Պետք չէ շատ ուշադիր լսել խորհուրդներին, նույնիսկ եթե դրանք տալիս են այն մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ կենսափորձ: Ավելի լավ է վստահել սեփական ինտուիցիային:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրվա առաջին կեսը բարենպաստ է շփումների համար: Այդ ժամանակ ձեզ հեշտ կլինի ընդհանուր լեզու գտնել ամենատարբեր մարդկանց հետ։ Չի բացառվում, որ իրենց օգնությունը կառաջարկեն նրանք, ումից դուք չէիք սպասում նման բան: Համատեղ գործունեությունը կարող են սկիզբ դնել ընկերական կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների: Օրվա երկրորդ կեսը լարված կլինի: Դուք անհամբեր եք, հեշտ եք տրվում սադրանքներին: Այս պահին ավելի լավ է չքննարկել կարևոր հարցերը:
