«Ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, ինձ չփնտրեք, բողոքն էլ հետ վերցրեք». նոր մանրամասներ 15–ամյա աղջկա առևшնգման դեպքից

Սովորականի նման 10–րդ դասարանի աշակերտուհի Ս.–ն մինչև վերջին ժամը նստել է դասի, զանգից հետո տուն պիտի գնար, բայց տուն չի գնացել, գնացել է անհայտ ուղղությամբ։
Այս մասին NEWS–ի հետ զրույցում նշեց Արմավիրի մարզի Արևիկ գյուղի դպրոցի տնօրեն Արուսյակ Ավագյանը՝ անդրադառնալով օրեր առաջ տեղի ունեցած դեպքին։
«Մեր ուսուցիչները, որոնք դասի վերջին գնում էին տուն, իրենք հանդիպել են երեխային մեր կենտրոնական մասում, որ վերուվար էր, քայլում էր տարակուսած, ինչ-որ մի բանի էր սպասում։ Զանգից հետո բոլորն էլ գնում են տուն ու նույն ձևով էլ ինքն է գնացել տուն։ Ու հետո լսեցինք, որ գնացել է անհայտ ուղղությամբ»,–ասաց նա։
Դիտարկմանը, որ ըստ տեղեկությունների սիրած տղայի հետ է հեռացել, տնօրենն ասաց. «Ես չեմ կարող ասել՝ սիրած տղան է, թե ոչ, համենայնդեպս հաղորդագրությունը փաստում է այն, որ սա նախապես կազմակերպված միջոցառում է եղել։ Որովհետև վերջին ժամի ուսուցչուհին միշտ հավաքում է հեռախոսները, դասի վերջում տալիս է։ Ինքն այդ օրը չի տվել իր հեռախոսը, ասել է՝ տվել եմ փոքր եղբորս, որը սովորում է չորրորդ դասարանում։
Ըստ իս ճիշտ չի ասել, որովհետև նախորդ ժամի ուսուցչին ասել է, որ իր մոտ է հեռախոսը, նույնիսկ օգտվել է հեռախոսից, ուսուցչուհու խնդրանքով և պահանջով պահել է հեռախոսը՝ դասապրոցեսը չխանգարելու համար։ Բայց այդ օրը ինքը շատ հաճախակի հեռախոսի մեջ է եղել։
Ես հիմա պիտի ներկայացնեմ, որովհետև սա արդեն կոչվում է պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխա։ Մենք նշանակում ենք բացակաները ամսի 12-ից, մինչև տեսնենք ինչ է լինում»։
Դպրոցի տնօրենի խոսքով, ծնողները շատ անհանգիստ են. «Մեզ թվում է, որ ծնողները տեղյակ են, որովհետև մենք լսել ենք, որ ծնողները այցելել են այդ տուն, ով որ տարել է այդ աղջկան, խոսել են տղայի ծնողների հետ, բայց որ տղան հիմա աղջկան պահում է անհայտ տարածքում, ըստ իս դա փաստ է, որովհետև ծնողն ասում է ես պիտի հետ բերեմ իմ երեխային, ինչ ուզում է լինի»։
Արուսյակ Ավագյանը նշեց, որ աղջիկն ազգությամբ եզդի է, ինքը աղջկա հորը ևս դասավանդել է. ««Խելոք աղջիկ է, լավ երեխա է, ոչ մի արտառոց բան 10 տարվա ընթացքում չի եղել, անսպասելի էր, բացարձակ չէինք սպասի իրենից նման բան։
Արդեն ճանապարհին ինքը գրել է, որ ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, խնդրում եմ ինձ չփնտրեք։ Հոր ասելով եմ ես սա ասում։ Փաստը այն է, որ երեկ էլ է երեխան WhatsApp-ով զանգել, խոսել պապիկի և հոր հետ, երկու նախադասություն, ասել է՝ ես լավ եմ ու եթե բողոքել եք, բողոքը հետ վերցրեք։ Ծնողներն ասում են՝ գուցե և երեխային ստիպում են, որ նման բան ասի, իրենք էլ են տարակուսած։ Ես կապի մեջ եմ իրենց հետ»,– ընդգծեց նա։
Բաց մի թողեք
Նոր թվային գործիքների շնորհիվ որոշարկվել է ավելի քան 30 ցուցանմուշի հեղինակ, բացահայտվել են անհայտ գործեր
Օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 16-23-ը կանխատեսվում է նորմայից բարձր 6-8 աստիճանով. Լևոն Ազիզյանը մանրամասնում է
Ծանրամարտի Հայաստանի առաջնությունն ավարտվել է. հայտնի են չեմպիոններն ու մեդալակիրները. Լուսանկար