20/02/2026

EU – Armenia

Արդյո՞ք սա նշանակո՞ւմ է, թե վաղը պատերազմ չի սկսվի․ Վարդան Ոսկանյան

infomitk@gmail.com 19/02/2026 1 min read
Vardan Voskanyan

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․

«Ամերիկյան ոչ պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, թե Պենտագոնը այս շաբաթվա վերջ պատրաստ կլինի Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին։

Մյուս կողմից Իրանը նաև արտգործնախարար Արաղչիի նախկինում արած հայտարության համաձայն՝ նույնպես պատրաստ է, թե՛ ռազմական և թե՛ դիվանագիտական լուծումների տարբերակներին։

Իրական հողի վրա կողմերն իրականացնում են նշանակալի զորաշարժեր։ ԱՄՆ-ը ավելացնում է տարածաշրջանում իր զինուժը, իսկ Իրանը պատմության մեջ առաջին անգամ մասնակիորեն փակում է Հորմուզի նեղուցը, որին անմիջապես հաջորդում է ռուս-իրանական համատեղ ծովային զորավարժություն։

Երկու կողմերից էլ այս ամենը «տարօրինակորեն» ուղեկցվում է չափազանց մեծ աղմուկով, ինչը ցուցիչ է, որ թե՛ Թեհրանը և թե՛ Վաշինգտոնը ցանկանում են, որ հակառակորդը և տարածաշրջանային տերությունները տեսնեն իրենց հնարավորությունները, քանի որ պատկերավոր ասած՝ բանակցությունները օգտակար են, բայց դրանք ավելի օգտակար կարող են դառնալ, եթե բանակցողի գրպանում ատրճանակ կա և այդ ատրճանակի փողը տեսանելի է հակառակ կողմի համար։

Մինչդեռ դատելով, թե՛ փոխնախագահ Վենսի, թե՛ Սպիտակ տան խոսնակի և թե՛ Իրանի արտգործնախարար Արաղչիի հայտարարություններից, բանակցային բնույթի դիվանագիտական շփումները շարունակվելու են առնվազն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։

Արդյո՞ք սա նշանակո՞ւմ է, թե վաղը պատերազմ չի սկսվի, ոչ ոք չգիտե։ Այս պահին կարծում եմ դա չգիտե՝ նաև ԱՄՆ նախագահ Թրամփը, որն ակնհայտորեն դեռևս նման որոշում չունի»։

Բաց մի թողեք

Facebook 1 e1754544513236
1 min read

Եթե այս էջը ձեր աչքով ընկնի, իմացեք՝ սա ակնհայտ ադրբեջանական ֆեյք էջ է․ Լուսանկար

19/02/2026 infomitk@gmail.com
Nubar Afeyan
1 min read

Շարունակել պայքարը Ռուբեն Վարդանյանի ազատ արձակման համար, ես շարունակելու եմ

18/02/2026 infomitk@gmail.com
Ruben vardanyan hyucvac
1 min read

Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի «դատավճիռն» ինչո՞ւ է առանձին հրապարակվել

18/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

grqer festival girq e1757181741390
1 min read

Այսօր Հայաստանում գիրքը քայլում է փողոցներով՝ մարդկանց ձեռքերի մեջ, ինչպես տաք հաց, ինչպես փոքրիկ արև

19/02/2026 infomitk@gmail.com
Alma Deutscher e1771451028291
1 min read

Ալմա Դոյչեր․ անգլիացի կոմպոզիտոր, դաշնակահարուհի, ջութակահար և վունդերքինդ

19/02/2026 infomitk@gmail.com
Horos
1 min read

Փետրվարի 20-ի աստղագուշակ․ Ապրել մի օր առանց ավելորդ հույզերի ու անհանգստության

19/02/2026 infomitk@gmail.com
Vardan Voskanyan
1 min read

Արդյո՞ք սա նշանակո՞ւմ է, թե վաղը պատերազմ չի սկսվի․ Վարդան Ոսկանյան

19/02/2026 infomitk@gmail.com