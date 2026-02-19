Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պաշտոնական շփում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ

Պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պաշտոնական շփում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ:
Նրանց զրույցին մասնակցել է նաև Ղազախստանի նախագահը։
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ՝ մասնակցելու Խաղաղության խորհրդի անդրանիկ նիստին։
