20/02/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պաշտոնական շփում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ

infomitk@gmail.com 19/02/2026 1 min read
Nik Ali e1747504995575

Պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պաշտոնական շփում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ:

Նրանց զրույցին մասնակցել է նաև Ղազախստանի նախագահը։

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ՝ մասնակցելու Խաղաղության խորհրդի անդրանիկ նիստին։

