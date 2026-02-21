Դոնալդ Թրամփի մաքսատուրքերն անօրինական են ճանաչվել․ ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումը

ԱՄՆ Գերագույն դատարանը որոշել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գերազանցել է իր լիազորությունները՝ ազգային արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված օրենքի համաձայն՝ բազմաթիվ երկրների նկատմամբ մեծ մաքսատուրքեր սահմանելով։
Ըստ Euronews-ի, դատարանի մեծամասնությունը որոշել է, որ Սահմանադրությունը շատ հստակ Կոնգրեսին տալիս է հարկեր սահմանելու լիազորություն, որոնք ներառում են նաև մաքսատուրքեր, և, հետևաբար, Դոնալդ Թրամփը պետք է Կոնգրեսի թույլտվությունը խնդրեր։
«Հիմնադիր հայրերը որևէ հարկային լիազորություն չեն վերապահել գործադիր իշխանությանը»,- ասել է Գերագույն դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը։
Բաց մի թողեք
Ո՞ր եկամուտները պետք չի լինի հայտարարագրել. նոր փոփոխություններ
Հնդկաստանի արհեստական բանականության գագաթնաժողովի ամենատարօրինակ պահերը. կորած աստղեր, երթևեկության քաոս և ռոբոտ-շան վեճ
Հունգարիան արգելափակում է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը