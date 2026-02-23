«Նվերը», որը դեմոկրատները կարծում են, որ Թրամփը հենց նոր տվեց իրենց

Դեմոկրատների համար ոչ միայն սակագնային որոշումը կարող է բացել նոր ուղերձների ուղի, այլև նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից կրկնապատկված քաղաքականությունն է։
Դեմոկրատները փրփուր են թափում՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սակագնային քաոսը կենտրոնացնելու իրենց մատչելիության ուղերձների մեջ, մինչ նրանք մոտենում են միջանկյալ ընտրություններին։
Կուսակցությունն արդեն պլանավորում էր քարոզարշավի ընթացքում քննադատել հանրապետականներին տնտեսության համար՝ հետևելով այն խաղաքարտին, որը օգնեց Նյու Ջերսիի նահանգապետ Միկի Շերիլին, Վիրջինիայի նահանգապետ Աբիգեյլ Սփանբերգերին և Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիին անցյալ տարի հաղթանակներ տանել: Այնուհետև, ուրբաթ օրը, Գերագույն դատարանը ուշագրավ նկատողությամբ չեղարկեց Թրամփի մաքսատուրքերը՝ անօրինական համարելով համաշխարհային տնտեսությունը իր կամքին ենթարկելու նրա սիրելի լծակը։
Սակայն դեմոկրատ ռազմավարագետների և կուսակցական պաշտոնյաների համար ոչ միայն բարձրագույն դատարանի որոշումն է, որը կարող է նոր ճանապարհ բացել, այլև Թրամփի կրկնապատկումը՝ ամբողջ աշխարհում 15 տոկոս մաքսատուրքեր սահմանելով այլ մարմնի ներքո: «Հիմա մենք ունենք նոր տվյալների կետ, որը Թրամփը չի պատրաստվում զիջել», – ասել է դեմոկրատների ռազմավարություններին ծանոթ անձը, որը ցանկացել է անանուն մնալ՝ անկեղծ խոսելու համար։
Դեմոկրատական գործակալները դա համարում են հսկայական անսպասելի շահույթ
«Դա այնպիսի նվեր է», – ասել է ծանոթ անձը: «Դրա նվերն այն է, թե որքան քաղաքականապես անգործունակ է այն»։
Կալիֆոռնիայում բնակվող դեմոկրատ ռազմավար Դագ Հերմանը նշել է, որ Թրամփի նորացված մաքսատուրքերի մասին սպառնալիքները դեմոկրատների համար մատչելիության վերաբերյալ «անհատականացված» ուղերձ են հաղորդում: «Յուրաքանչյուր ամերիկացի կրել է Թրամփի այս մաքսատուրքերի արժեքը», – ասել է նա: «Սա այնպիսի բան է, որից բոլորը պետք է օգտվեն իրենց քարոզարշավներում»:
2028 թվականի դեմոկրատական նախագահական թեկնածուների պոտենցիալ խումբը անմիջապես գործի անցավ: Իլինոյսի նահանգապետ Ջեյ Բի Պրիցկերը հրապարակեց «հաշիվ-ապրանքագիր», որով պահանջում էր, որ Սպիտակ տունը վճարի ավելի քան 8,6 միլիարդ դոլար «ժամկետանց» մաքսատուրքերի եկամուտ, որը, նրա հաշվարկներով, կազմում է իր նահանգի յուրաքանչյուր ընտանիքի համար 1700 դոլար: «Նախագահը պարտավոր է ձեզ ներողություն խնդրել և վերադարձնել գումարը», – ասել է Փիթ Բուտիջեջը X հաղորդման ժամանակ: Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը լրագրողներին ասել է, որ Թրամփը «պետք է անմիջապես վերադարձնի այդ գումարը»:
«Նրանք վաճառքի հարկ սահմանեցին ամերիկացի ժողովրդի վրա», – ասել է դեմոկրատ վետերան ռազմավար Ջեյմս Քարվիլը: «Ի՞նչ ստացաք: Ոչինչ»:
Այդ ուղերձը՝ սակագները որպես անօրինական հարկեր անվանելը, որոնք Թրամփը պետք է վերադարձնի ընտրողներին (ինչը, ինչպես նա ուրբաթ ասաց, չէր մտադիր անել), սպասվում է, որ կդառնա դեմոկրատների ռազմավարության հիմնական բաղադրիչը, քանի որ նրանք պայքարում են Կոնգրեսում մեծամասնությունը վերականգնելու համար։
«Ես չէի զարմանա, եթե սակագները հասնեին մեր վճարովի գովազդի 50 տոկոսին», – ասաց Ներկայացուցիչների պալատի քարոզարշավներում աշխատող դեմոկրատ ռազմավարներից մեկը։ Սենատի քարոզարշավներում աշխատող մեկ այլ մարդ ասաց, որ նրանք պատրաստվում են նաև բարձրացնել իրենց գովազդները մատչելիության վերաբերյալ։
«Մենք ունենք շատ հստակ գիծ, որը կարող ենք գծել [ընտրողներից], որոնք պայքարում են ծայրը ծայրին հասցնելու համար, և այն բաներից, որոնք Թրամփը միտումնավոր անում է», – ասաց Մեթ Բենեթը, ձախակենտրոն Third Way վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրենը։ «Դա եզակիորեն հեշտ պատմություն է դեմոկրատների համար պատմելու համար»։
Կուսակցությանը նաև չի վրիպել, որ այն նահանգները, որոնց տնտեսությունները ամենաշատն են տուժել սակագներից, Սենատի ամենավիճահարույց մրցավազքերի հայրենիքն են, որոնք կարող են ստեղծել կամ կոտրել Հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը։ «Մենք ոչ միայն կորցրել ենք մեր շուկաները և ստացել ենք ցածր գներ եգիպտացորենի և սոյայի, մասնավորապես սոյայի վաճառքի ժամանակ, այլև, միևնույն ժամանակ, մենք դժբախտաբար ունենք շատ բարձր ներդրումներ, մեծ անորոշություն», – ասել է Այովայի Դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Ռիտա Հարթը: «Մենք խոսում ենք իրական դժվարությունների մասին, որտեղ մարդիկ իսկապես բացասաբար են տուժելու ֆինանսապես»:
Թրամփը, իհարկե, նոյեմբերին չի առաջադրվելու, բայց մի քանի դեմոկրատ գործակալներ ասել են, որ պատրաստվում են քննադատել ցանկացած հանրապետականի, ով պաշտպանել է իր մաքսատուրքերը: «Սա շատ, շատ հեշտ հասկանալի գործողություն է, որը նախագահը ձեռնարկել է, և որը աջակցել են Կոնգրեսի հանրապետականները», – ասել է Սենատի մրցավազքերի վրա աշխատող դեմոկրատ ռազմավարը: Այսպիսով, դեմոկրատ թեկնածուների համար գիծը կտրված կլինի. «Սա այն դեպքն է, երբ իմ հակառակորդը չի պայքարում ձեզ համար», – ասել են նրանք:
Հանրապետական ազգային կոմիտեն լիովին պատրաստ է պաշտպանվել դեմոկրատների ցանկացած հարձակումից: «Գերագույն դատարանի որոշումը չի փոխում իրականությունը. նախագահ Թրամփի առևտրային օրակարգը գործում է, և հանրապետականները միավորված են ամերիկյան ընտանիքների տնտեսությունը ամրապնդելու հարցում», – հայտարարության մեջ ասել է Հանրապետական ազգային կոմիտեի խոսնակ Քիրստեն Պելսը:
«Նրա սակագները նպաստել են գնաճի իջեցմանը, աշխատավարձերի բարձրացմանը և պատմական ներդրումների խթանմանը ԱՄՆ արտադրության և էներգետիկայի ոլորտում: Մինչ մենք մոտենում ենք միջանկյալ ընտրություններին, հանրապետականները կենտրոնացած են այս ձեռքբերումների վրա հիմնվելով և աշխատողներին առաջնահերթություն տալով, մինչդեռ դեմոկրատները դեմ են աշխատատեղերը տուն վերադարձնող քաղաքականությանը»:
Սպիտակ տունը նույնպես անտեսում է այն միտքը, որ դեմոկրատներին տրվել է ուղերձային հաղթանակ:
«Նախագահ Թրամփը հզոր կերպով օգտագործել է սակագները՝ խզված առևտրային համաձայնագրերը վերանայելու, դեղերի գները իջեցնելու և ամերիկացի աշխատողների համար արտադրական ներդրումներ ապահովելու տրիլիոնավոր դոլարների համար՝ այն ամենը, ինչ դեմոկրատները խոստացել են անել տասնամյակներ շարունակ», – հայտարարության մեջ ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Քուշ Դեսայը: «Զարմանալի չէ, որ դեմոկրատներն ավելի շատ հետաքրքրված են կեղծ խոսակցական կետով, քան ամերիկյան ժողովրդի համար այս շոշափելի հաղթանակներով, քանի որ խոսելն այն ամենն է, ինչ դեմոկրատները երբևէ կարողացել են անել»:
Սակայն վերջին տարվա տնտեսական պատկերը վատթարացել է, ուրբաթ օրը հրապարակված հիմնական ցուցանիշները ցույց են տալիս աճի դանդաղում և գնաճի աճ: Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ ծախսերը և տնտեսությունը մնում են կենտրոնական մտահոգություն նոյեմբերին: Եվ չնայած Թրամփը այցելում է մարտահրվերային նահանգներ՝ իր տնտեսական ուղերձը ներկայացնելու համար, մինչ այժմ նա դժվարանում է հաշվի առնել ընտրողների մտահոգությունները: Հինգշաբթի օրը՝ Գերագույն դատարանի որոշման հրապարակումից մեկ օր առաջ, Ջորջիայում Թրամփը հայտարարեց, որ «հաղթել է մատչելիության մեջ» և ընտրողներին ասաց, որ իր սակագները «ամենամեծ բանն են, որ տեղի է ունեցել այս երկրում»:
Ինչու՞ են Սվոլվելը և Սթեյերը առաջադիմում Կալիֆոռնիայի նահանգապետի պաշտոնի համար
Հանրապետականները լուռ տոնում են սակագների վերացումը: Այդ թեթևացումը կարող է երկար չտևել:
Միության վիճակի մասին բարձր խաղադրույքներով ելույթը Թրամփի համար ավելի դժվարացավ
Երեքշաբթի օրը Թրամփը կկանգնի Կոնգրեսի առջև իր «Միության վիճակի մասին» ելույթի համար՝ նախագահական բռնապետական ամբիոնի տրամադրած ամենամեծ հարթակներից մեկը: Անցյալ շաբաթ Թրամփը հայտարարեց, որ այդ ելույթներում կկենտրոնանա տնտեսության վրա:
Դեմոկրատները պլանավորում են հակազդեցության ցունամի, այդ թվում՝ SOTU-ի դեմ հանրահավաքներ: Մի քանի դեմոկրատներ, այդ թվում՝ Սենատի փոքրամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը, որպես հյուրեր կբերեն որոշ փոքր բիզնեսի սեփականատերերի, որոնց վրա ազդել են Թրամփի մաքսատուրքերը, երաշխավորելով, որ հարցը կլինի առաջնային պլանում՝ անկախ նախագահի խոսքերի էությունից։
DCCC-ի նախագահ Սյուզան ԴելԲենը (դեմոկրատ, Վաշինգտոն) նախնական կանխատեսում արեց, թե ինչպիսին կլինի այս ուղերձը քարոզարշավի ընթացքում։ «Ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները ամրագրեցին նախագահ Թրամփի մաքսատուրքերը և պատասխանատու են այն ցավոտ մատչելիության ճգնաժամի համար, որը նրանք սանձազերծել են ամերիկյան ընտանիքների վրա», – ասել է ԴելԲենը հայտարարության մեջ։ «Ընտրողները շուտով չեն մոռանա, որ հանրապետականներն են պատճառը, որ ամեն ինչ ավելի թանկ է»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի կրքոտ Սառա Նաֆոն Փարիզի քաղաքապետի ընտրություններում մեծ առաջընթացի հույս ունի
Ֆրիդրիխ Մերցը մեկնում է Չինաստան՝ լարված առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համար
Արևմուտքի արմատական մասնատումը, ՆԱՏՕ-ի խախրխլումը, երևում է, Ռուսաստանի համար այլևս անհասանելի է