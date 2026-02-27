Գյումրիում գործող «Վիվա» սուպերմարկետից «Գյումրի» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 65-ամյա կնոջ մարմին

Փետրվարի 23-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։
Ժամը 10։45-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մուշի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Շչեդրինի փողոցի «Վիվա» սուպերմարկետից «Կլինիկական մահ» ախտորոշմամբ «Գյումրի» բժշկական կենտրոն է տեղափոխել անձը չպարզված մոտ 60 տարեկան կնոջ դի։
Ինչպես հայտնում է Տhamshyan.com-ը, մեկնել է ոստիկանության խումբը:
Տեղում պարզվել է, որ անհայտ քաղաքացին Շիրակի մարզի բնակիչ 65-ամյա Լենա Չ․-ն է, որը նշված սուպերմարկետում հանկարծամահ է եղել։
Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Մուշի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։
