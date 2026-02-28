Մարտի 1-ի աստղագուշակ․ Հաճելի մարդկանց հետ անսպասելի հանդիպումները բացառված չեն

Վատ օր չէ: Շատ հավանական է, որ ստանաք լավ նորություններ, որոնց վաղուց եք սպասում: Հնարավոր կլինի հասկանալ բարդ հարցերը, դժվարությունների դեպքում շրջապատողները կփորձեն օգնել ձեզ:
Չեն բացառվում հաճելի մարդկանց հետ անսպասելի հանդիպումները, հետաքրքիր ծանոթությունները, հեռանկարային կապերի հաստատումը:
Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր գաղափարները, որոնք կգան ձեր մտքին, հնարավոր կլինի իրականացնել: Ուստի մի շտապեք դրանք անմիջապես կյանքի կոչել, նախ գնահատեք՝ ունեք բավական ուժ և ժամանակ, արժե՞ նոր գործ ձեռնարկել, թե՞ ավելի լավ է կենտրոնանալ այլ բանի վրա։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Բարենպաստ օր է։ Ձեզ կհաջողվի լուծել անսովոր խնդիրները և հասկանալ բարդ իրավիճակները։ Չի խանգարի լսել ինտուիցիայի հուշումները, այն ավելի կսրվի, քան երբևէ։ Շատ Խոյեր կսովորեն նոր և օգտակար բաներ և կկարողանան ավելի լավ գլուխ հանել աշխատանքից, ապացուցել իրենց որպես լավ մասնագետներ և ամրապնդել իրենց հեղինակությունը:
Կեսօրից հետո դուք ստիպված կլինեք կարճատև ընդմիջում կատարել ձեր բիզնեսից, որպեսզի օգնեք հարազատներին և ընկերներին իրենց խնդիրներում: Դա շատ ժամանակ կամ ջանք չի խլի, բայց դա շատ բարենպաստ ազդեցություն կունենա ձեր հարաբերությունների վրա:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Լարված օր է, հատկապես դրա առաջին կեսը: Դուք հակված կլինեք վիճել և պնդել ձեր սեփական տեսակետը նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դա այնքան էլ տեղին չէ: Հնարավորության դեպքում արժե հետաձգել կարևոր բանակցությունները։ Ցուլերի մեծ մասը պետք է կենտրոնանա սովորական խնդիրների վրա, շատ հույս չդնի գործընկերների օգնության վրա և չընկնի վերադասի աչքին։
Շուտով դուք կհասկանաք, որ իրավիճակը աստիճանաբար փոխվում է դեպի լավը։ Կեսօրին բավական լավատեսական տրամադրություն կունենաք։ Հնարավոր կլինի շտկել թույլ տված սխալներն ու վերականգնել հարաբերությունները, որոնցում վերջին շրջանում տարաձայնություններ են ծագել։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Վատ օր չէ, բայց ոչ առանց դժվարությունների։ Ոչ մի կարևոր բան մի հետաձգեք մինչև երեկո։ Առավոտյան ուժով ու էներգիայով լի կլինեք։ Հեշտ կլինի գլուխ հանել նույնիսկ անսովոր գործերից։ Ընթացքում դուք կսովորեք բաներ, որոնք օգտակար կլինեն ձեր հետագա աշխատանքում: Երկվորյակների մեծ մասը կդառնա անսովոր ընկերասեր և հմայիչ, ուստի նրանք հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեն ցանկացածի հետ:
Քիչ անց արժե մի փոքր դանդաղեցնել բիզնես գործունեությունը։ Պետք չէ չափից դուրս համառ լինել և ամեն գնով փորձել պնդել սեփական տեսակետը։ Համբերությունն ու զգուշությունը կդառնան ձեր լավագույն դաշնակիցները և կօգնեն խուսափել սխալներից։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը հեշտ չի սկսվի, բայց շուտով ամեն ինչ կկարգավորվի։ Առավոտյան կարևոր գործեր մի սկսեք։ Որոշ Խեցգետիններ դժվարությունների կբախվեն, սակայն դրանք բավականին արագ կհաջողվի հաղթահարել։ Մի շտապեք, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք մանրուքներին, ցանկացած մանրուք կարող է առանցքային լինել: Գործարքներ կնքելու և բանակցություններ վարելու համար ավելի լավ է ընտրել այլ օր։ Կենտրոնացեք այն խնդիրների վրա, որոնք դուք ի վիճակի եք հաղթահարել առանց օգնության:
Մի փոքր ուշ կկարողանաք հանգստանալ, հավաքվել և համակերպվել դրականի հետ: Հնարավոր կլինի հասնել բաց թողածին և հիմք դնել ապագա հաջողությունների համար:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Բարենպաստ օր չէ: Կենցաղային մտահոգությունները կխանգարեն ձեր գործերին և կստիպի փոխել ձեր պլանները թռիչքի ժամանակ: Ուրիշների հետ շփվելիս, ամենայն հավանականությամբ, տարաձայնությունները սովորականից ավելի դժվար կլինեն միմյանց հասկանալը և փոխզիջումային լուծում գտնելը: Պետք չէ սկսել լայնածավալ ծրագրեր կամ զբաղվել այնպիսի աշխատանքով, որը պահանջում է ավելի մեծ խնամք և բծախնդիրություն:
Օրվա երկրորդ կեսը նույնպես բարդ կդասավորվի։ Շատ Առյուծներ կդառնան չափազանց դյուրագրգիռ և իմպուլսիվ: Մտերիմների հետ զրուցելիս պետք է առանձնահատուկ նրբանկատություն ցուցաբերել, կոնֆլիկտից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի, քան փչացած հարաբերությունները վերականգնելը:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Լավ օր: Էներգիան և ստեղծագործականությունը թույլ կտան Ձեզ հաղթահարել նույնիսկ այն խնդիրները, որոնք չափազանց բարդ էին թվում: Շատ Կույսեր մի փոքր շիտակ կդառնան, և դա ոչ բոլորին դուր կգա։ Այնուամենայնիվ, ձեր ազնվությունը կօգնի հաջողությամբ բանակցել և քննարկել կարևոր հարցեր: Դուք կհասցնեք ավելին, քան ակնկալում էիք:
Ձեր ոչ բոլոր ջանքերն անմիջապես արդյունք կտան, սակայն բավարար ջանքերի շնորհիվ դուք ամուր հիմք կստեղծեք ապագայի համար։ Շրջապատողները կօգնեն ձեզ ցանկացած գործում, իսկ մտերիմները համակողմանի աջակցություն կցուցաբերեն:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Հաջող օր է: Ճիշտ է, առավոտյան հնարավոր են փոքր դժվարություններ ուրիշների հետ շփվելիս։ Միշտ չէ, որ հնարավոր կլինի միանգամից հասկանալ միմյանց, բայց ցանկության դեպքում հեշտությամբ կհարթեք սուր անկյունները և կվերացնեք հնարավոր թյուրիմացությունները: Որոշ Կշեռքներ կորոշեն ավարտել հարաբերությունները, որոնք վաղուց իրենց սպառել են, և դա ճիշտ կլինի։
Ձեր ոգեշնչումն աննկատ չի մնա և կօգնի ոգեշնչել այլ մարդկանց: Համատեղ աշխատանքը կլինի հետաքրքիր և բեղմնավոր։ Չի բացառվում ազդեցիկ հովանավորների ի հայտ գալը։ Շատ հավանական է ծառայողական սիրավեպի սկիզբը։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ամենահեշտ օրը չէ: Առավոտյան դժվար կլինի գլուխ հանել էմոցիաներից ու կենտրոնանալ գործերի վրա։ Գործընկերներն ու հարազատները կսկսեն շեղել ձեր ուշադրությունը անկարևոր պատճառներով։ Պետք չէ հապճեպ որոշումներ կայացնել կամ չմտածված խոստումներ տալ։ Շատ Կարիճներ պետք է կենտրոնանան սովորական գործերի վրա և սահմանափակեն հաղորդակցությունը, այդ դեպքում նրանք կկարողանան հավաքվել և ճիշտ տրամադրություն ձեռք բերել:
Երեկոյան մոտ դուք կզգաք էմոցիոնալ վերելք և ոգու բարձրացում։ Կկարողանաք գլուխ հանել այն գործերից, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում էիք ու ավարտին հասցնել սկսածը։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա լարված սկիզբը արագ կփոխարինվի լուսավոր շղթայով։ Շատ Աղեղնավորների կմտահոգեն կենցաղային խնդիրներն ու ներքին հակասությունները, որոնք լավագույնս չեն ազդի նրանց աշխատանքային կատարողականի վրա։ Ժամանակ տվեք ձեզ հանգստանալու համար, որից հետո կկարողանաք գլուխ հանել ամեն ինչից՝ առանց որևէ մեծ կորուստների։ Մի հապաղեք օգնություն խնդրել վստահելի դաշնակիցներից, բայց դուք ինքներդ դեռ պետք է մեծ ջանքեր գործադրեք արդյունքի հասնելու համար:
Օրվա կեսին կբացահայտվեն ձեր ստեղծագործական ունակությունները, իսկ դա կօգնի ձեզ գտնել խնդիրների լուծման օրիգինալ ուղիներ։ Երեկոն բարենպաստ է մարդամեջ դուրս գալու և ընկերական շփման համար։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Պայծառ ու հաջող օր է։ Շատ կարևոր հարցեր կլուծեք, կդրսևորվեք լավագույն կողմից և կմեծացնեք կարիերայի առաջխաղացման ձեր հնարավորությունները։ Այծեղջյուրներից շատերը կբացահայտեն իրենց մեջ թաքնված տաղանդներ, որոնք կօգնեն նրանց հասնել տպավորիչ արդյունքների: Մի վախեցեք հավելյալ պատասխանատվություն ստանձնել, դա լավագույնս կազդի ձեր բիզնեսի վարկանիշի վրա։
Հանգստությունն ու հավասարակշռությունը կօգնեն ձեզ հաղթահարել ցանկացած անակնկալ: Փոքր անհաջողությունները ձեզ հունից չեն հանի: Երեկոյան չէր խանգարի հանդիպել մարդկանց հետ, ում հետ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեք։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Բարենպաստ օր է։ Դուք ստիպված չեք լինի միայնակ հաղթահարել խնդիրները, հուսալի դաշնակիցներն իրենք կառաջարկեն օգնություն և իրենց վրա կվերցնեն ծանրաբեռնվածության մի մասը: Որոշ Ջրհոսներ ազդեցիկ հովանավորներ ձեռք կբերեն։ Դուք կկարողանաք ցույց տալ ձեր լավագույն կողմերը և դրանով իսկ ամրապնդել ձեր հեղինակությունը գործընկերների և ղեկավարության աչքում:
Երեկոյան չեն բացառվում մանր անհաջողությունները, բայց դրանք ձեզ չեն տխրեցնի։ Լավատեսական վերաբերմունքը թույլ կտա Ձեզ հեշտությամբ հասկանալ ամեն ինչ, շտկել հնարավոր սխալները և վերացնել չնախատեսված միջամտությունը ձեր ճանապարհին: Երեկոն ավելի լավ է նվիրել տնային գործերին և ընտանիքի հետ շփումներին:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Երկիմաստ օր է: Հանգստությունն ու հավասարակշռությունը ձեզ կուղեկցեն հենց առավոտյից։ Շատ Ձկներ բարեհաջող կլուծեն մի շարք կարևոր հարցեր, որոնց վաղուց ձեռք չեն հասել։ Հիանալի պահ է բանակցություններ վարելու կամ հրապարակային ելույթներ ունենալու համար։ Ձեր պերճախոսությունը ոչ մեկին անտարբեր չի թողնի: Շատ բան կհասցնեք, եթե չծուլանաք և բաց չթողնեք հաջող հնարավորությունները։
Մի փոքր ուշ հին խնդիրները կհիշեցնեն իրենց մասին, այնպես որ դուք ստիպված կլինեք ընթացքում վերակառուցել ձեր պլանները: Չեն բացառվում տարաձայնությունները այն մարդկանց հետ, ում հետ միշտ լավ հարաբերություններ եք ունեցել։ Այնուամենայնիվ, դուք կկարողանաք խուսափել լուրջ վեճերից։
Բաց մի թողեք
Արագած բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանում ձնածածկույթի բարձրությունը հասել է 240սմ-ի․ Ազիզյան․ Լուսանկար
«Սիրեք կյանքը»․ Մարիամ Փաշինյանի հերթական հրապարակումը՝ ծնողների ամուսնալուծության ֆոնին. Լուսանկարներ
«Սերժս պարտավորեցնում է՝ իրենից հետո պետք է ապրել». կրտսեր սերժանտ Սերժ Մարգարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 5-ին Ջրականում, տուն «վերադարձել»… ութ ամիս անց. Լուսանկարներ