Բեռլուսկոնիի «բունգա բունգան» վերադառնում է։ Գործը ճնշման տակ է դնում Իտալիայի արդարադատության նախարարությունը

ՄԻԼԱՆ, Իտալիա – Նիկոլ Մինետտին՝ Սիլվիո Բեռլուսկոնիի նախկին հմայիչ օգնականը և Իտալիայի հայտնի «բունգա բունգա» սկանդալի կենտրոնական դեմքը, վերադարձել է նոր քաղաքական վեճի, որը տիրում է ազգին։
Նա վերադարձել է Իտալիայի քաղաքական բանավեճի կիզակետ, այն բանից հետո, երբ այս տարվա սկզբին նրան շնորհված նախագահական ներումը պայթեց վերնագրերում՝ դառնալով լուրջ դատական և քաղաքական գլխացավանք Ջորջիա Մելոնիի կառավարության համար։
Իտալացի դատավորները այժմ վերանայում են, թե արդյոք Մինետտիի ներման խնդրանքի հիմքում ընկած մարդասիրական հիմքերը ճշգրիտ են ներկայացվել՝ այն բանից հետո, երբ լուրեր էին շրջանառվում, որոնք կասկածներ էին առաջացնում նրա գործի հիմնական տարրերի վերաբերյալ։
Բացահայտումները Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելային, որը փետրվարին ստորագրել էր ներումը, դրդեցին անսովոր քայլի՝ հրապարակայնորեն խնդրելով արդարադատության նախարարությանը վերանայել գործը։
«Նախագահը հանձնարարել է անհապաղ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը` մամուլի կողմից հաղորդվածի ճշգրտությունը ստուգելու համար», – գրել է Մատարելայի գրասենյակը արդարադատության նախարարությանը ուղղված նամակում։
Մինետիի գործը կապված է Բեռլուսկոնիի իշխանության վերջին տարիներին բնորոշ սկանդալի հետ։
Այսպես կոչված «բունգա բունգա» գործով՝ տերմին, որը դարձել է նախկին վարչապետի մասնավոր երեկույթների հապավումը, դատարանները պարզել են, որ նա օգնել է կանանց հավաքագրել միջոցառումների համար, որոնց հյուրերին վճարում էին մասնակցելու և որոշ դեպքերում սեռական ծառայություններ մատուցելու համար։
Նա, ի վերջո, դատապարտվել է երկու տարի և տասը ամիս ազատազրկման` մարմնավաճառությամբ զբաղվելու համար, որին հաջորդել է ևս 13 ամիս` պետական միջոցների չարաշահման համար։
Ներողամտությունը հիմնված է Ուրուգվայում որդեգրված երեխայի խնամքի անհրաժեշտության վրա, որը նկարագրվել է որպես ծանր հիվանդ և արտասահմանում մշտական օգնության կարիք ունեցող, պնդում, որն այժմ հետաքննության կենտրոնում է։
Հաղորդագրությունները, իրոք, ենթադրում են, որ երեխան՝ տղա, կարող է որբ չլինել, կան ցուցումներ, որ նրա կենսաբանական ծնողները դեռ կենդանի են և դեմ են եղել որդեգրմանը։ Հարցման մեջ նշված հիվանդանոցները, ըստ տեղեկությունների, չունեն երեխայի բուժման որևէ գրառում, մինչդեռ Ուրուգվայի լրատվամիջոցները մատնանշել են որդեգրման գործընթացի հնարավոր խախտումները։
Որդեգրումն ինքնին ուսումնասիրության տակ է, և Ուրուգվայի լրատվամիջոցները մատնանշում են ընթացակարգի հնարավոր խախտումները։
Ավելի լայն իմաստով, գործը բացահայտում է ստուգման գործընթացում առկա բացթողումները։ Հիմնական տարրերը, կարծես, գնահատվել են հիմնականում Մինետիի իրավաբանական թիմի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի հիման վրա՝ առանց Ուրուգվայի իշխանությունների հետ անմիջական ստուգումների, և այժմ նոր ստուգումներ են իրականացվում Միլանի դատախազների կողմից՝ միջազգային համագործակցության ուղիներով։
Մինետին հերքել է ցանկացած խախտում՝ ասելով, որ իր հարցման մեջ ներկայացված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է եղել և իր դեմ ներկայացված մեղադրանքները անվանել է «անհիմն»։
Գործը կրկին ճնշման տակ է դնում արդարադատության նախարարությունը՝ փոխնախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի հրաժարականից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց։
«Մենք ունենք փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ մենք 101%-ով պահպանել ենք բոլոր ընթացակարգերը», – երկուշաբթի օրը ասել է արդարադատության նախարար Կառլո Նորդիոն։
Ընդդիմադիր կուսակցությունները կոչ են արել Նորդիոյի հրաժարականը, մինչդեռ Մելոնին աջակցել է իր արդարադատության նախարարին։
«Այս ընթացակարգը հետևեց նույն ճանապարհին, ինչ մյուս բոլոր ընթացակարգերը, և իրականացվեց օրենքին ու հաստատված պրակտիկային լիովին համապատասխան», – ասաց նա չորեքշաբթի մամուլի ասուլիսի ժամանակ՝ պնդելով, որ վստահում է Nordio-ին և բացառելով ցանկացած հրաժարական։
