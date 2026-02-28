Փաշինյանը բլոտ է խաղում. հարևանությամբ՝ պատերազմ է

«Հարևան երկրում խոշորամասշտաբ ռազմական գործողություններ են` դրանից բխող ծանր տարածաշրջանային հետևանքներով, իսկ ՀՀ անվտանգության խորհրդի և քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչները սելֆիների ու անհոգ նկարների շարքեր են անում` քարոզարշավի մեջ են»,- հայտարարել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը:
«Դեռ չեմ խոսում, որ խոսքը բարեկամ երկրի և Հայաստանի «հարավային դարպասի» մասին է:
«Թիթեռնիկային» քաղաքականության հետևանքներն էլ հայ ժողովուրդն ու Հայաստանն են զգալու»,- ասել է նա:
Ի դեպ, Փաշինյանը քիչ առաջ Արմավիրում տեղացիների հետ բլոտ էր խաղում:
Բաց մի թողեք
Աննա Հակոբյանը բացահայտում է Փաշինյանի ստերը
Հունգարիայի էներգետիկ հսկան սպառնում է դատական հայցով խորվաթական խողովակաշար մուտք գործելու պատճառով
«Քնած» ակադեմիան․ կոռուպցիա, հովանավորչություն ու գիտության անկում Ադրբեջանում. Լուսանկարներ