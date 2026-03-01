01/03/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը խոստացավ՝ որքան գնաճ գրանցվի, այդքան թոշակը կբարձրանա

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իջանում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է տարբեր թեմաների, այդ թվում՝ կենսաթոշակների բարձրացման մասին:

Տարեց քաղաքացու դիտարկմանը, թե կենսաթոշակը բարձրանում է ավելի դանդաղ, քան պարենային ապրանքների գները, ՀՀ վարչապետը խոստացել է, որ առաջիկայում կենսաթոշակները կբարձրանան գնաճին զուգահեռ:

Ըստ նրա՝ քանի տոկոս գնաճ արձանագրվի, այդքան տոկոսով կբարձրանան կենսաթոշակները:

Թեմային անդրադարձել է նաև ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հասիկ Հակոբյանը, որը ՔՊ թիմի ու վարչապետի հետ միասին շրջում է բնակավայրերով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուբայի օդանավակայանը ենթարկվել է Իրանի կողմից ԱԹՍ հարձակման. ինչ իրավիճակ է

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի էներգետիկ հսկան սպառնում է դատական ​​​​հայցով խորվաթական խողովակաշար մուտք գործելու պատճառով

28/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրախ ենք արձանագրել՝ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների սովորական վայր. Լուսանկարներ

28/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խամենիի հետ զոհվել են նաև նրա դուստրը, թոռը․ համազգային և ընտանեկան սուգ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը խոստացավ՝ որքան գնաճ գրանցվի, այդքան թոշակը կբարձրանա

01/03/2026 infomitk@gmail.com