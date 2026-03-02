02/03/2026

EU – Armenia

«Աթենք» ընկերության արտադրած նագգեթսի մեջ տոպրակի կտոր է հայտնաբերվել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read

«Անվտանգ սնունդ» ֆեյսբուքյան էջում սպառողներից մեկը լուսանկար է հրապարակել և նշել, որ «Աթենք» ընկերության արտադրած նագգեթսի մեջ օտար առարկա կար՝ տոպրակի կտոր։

Այդ լուսանկարը բազմաթիվ դժգոհություններ է առաջացրել սպառողների մոտ, մեկնաբանություններում նշվում է, որ տվյալ ընկերության արտադրանքների որակը փոխվել է։

ՍԱՏՄ իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանին հարցրել են՝ արդյո՞ք ստուգվել է տվյալ ընկերությունը, և ի՞նչ է պատրաստվում անել ՍԱՏՄ-ն․ «Վերահսկողությունը սկսվում է ապրանքի ձեռքբերման վայրից, ապա, հետագծելիությամբ ստուգվում է նաև արտադրամասը։ Մենք պետք է գտնենք, թե որ խմբաքանակը որտեղ է հասել, այս պահին բոլոր մասնաճյուղերում ստուգումներ ունենք (բոլոր մասնաճյուղեր ասելով նկատի ունեմ ս/մ-ները, որոնք ընդգրկված են ստուգումների պլանում), կոնկրետ դեպքով և բողոքով ցանկանում ենք ստուգում բացել, դրա համար մեզ պետք է, որ քաղաքացին գրի, թե որտեղից և երբ է գնվել նշված սնունդը: Հենց տեսնենք, թե որտեղից է գնել, անմիջապես ընթացք կտանք»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը կարծում է, որ կարող է Ֆրանսիայի գլխից վերև անցնել

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

EuroNews. Ադրբեջանցի զինվորները Աստարայի սահմանին օգնում են Իրանում հակամարտությունից փախչողներին

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուբայում հայ զբոսաշրջիկները տարհանվել են հյուրանոցի սենյակներից, քնել են ռեստորանում․ ի՞նչ իրավիճակ է ԱՄԷ-ում

02/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը հրատապ մամուլի ասուլիս է տալիս. Ուղիղ․ Տեսանյութ

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հարվածել է Նեթանյահուի գրասենյակին, նա է հրամաններ տալիս Թրամփին. Ջեֆրի Սաքս

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատապարտում ենք հարձակումներն Իրանի վրա․ Էրդողան

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին արդյոք ՀՀ բանակը բերված է բարձր պատրաստվածության աստիճանի

02/03/2026 infomitk@gmail.com