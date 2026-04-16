Օրբանի սիրելի Բրյուսելի վերլուծական կենտրոնը կարող է փակվել, բայց այն չի վերացել

Պիտեր Մագյարը ցանկանում է փակել պահպանողական սիրելի MCC Brussels-ը: Դա ասելն ավելի հեշտ է, քան անելը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Վիկտոր Օրբանի կողմից սիրված պոպուլիստական Բրյուսելի վերլուծական կենտրոնը գոյատևման պայքարի առաջ է կանգնած այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի նորընտիր վարչապետ Պետեր Մագյարը խոստացել է կրճատել ֆինանսավորումը, սակայն դրա ղեկավարները նշում են, որ դրա աշխատանքը կշարունակվի։
Կազմակերպությունը պատրաստ է դիմակայել քաղաքական ճնշմանը, ասել են MCC Brussels-ի կողմնակիցներն ու քննադատները, քանի որ այլընտրանքային ֆինանսավորման ուղիները, հնարավոր իրավական միջոցները և դրա պահպանողական եվրոսկեպտիկ օրակարգի շարունակական պահանջարկը, ակնկալվում է, որ կպահպանեն այն։
«Անկասկած, նրանք կփորձեն փակել այն», – ասել է դրա գործադիր տնօրեն Ֆրանկ Ֆուրեդին MCC Brussels-ում կայացած միջոցառման ժամանակ Հունգարիայի կիրակի օրը կայացած ընտրություններից երկու օր անց, որոնց արդյունքում Օրբանը կորցրեց իշխանությունը Բուդապեշտի վարչապետի պաշտոնում 16 տարի աշխատելուց հետո: Սակայն «ես բավականին վստահ եմ, որ եթե մենք միավորենք մեր մտքերը, կարող ենք ապահովել, որ մեր գոյությունը կշարունակվի՝ անկախ նրանից, թե ինչ է փորձում անել Մադյար կառավարությունը»։
Խորհրդարանական մեծամասնությամբ զինված՝ Մագյարը, որի նոր վարչակազմը նպատակ ունի վերականգնել Բրյուսելի հետ իր հարաբերությունները, խոստացել է խզել նախորդ կառավարության հարմարավետ հարաբերությունները պահպանողական վերլուծական կենտրոնների հետ և սահմանափակել աջակողմյան խմբերի ցանցի պետական ֆինանսավորումը, որը ծաղկում էր իր նախորդի օրոք: Սա ներառում է MCC Brussels-ի մայր կազմակերպությունը՝ Mathias Corvinus Collegium-ը, որը Բուդապեշտում գտնվող կրթական հաստատություն է, որը վերահսկվում է Օրբանի մտերիմ քաղաքական դաշնակիցների կողմից:
«Պետությունը չի պատրաստվում ֆինանսավորել CPAC-ի [Պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողով] միջոցառումները կամ Mathias Corvinus Collegium-ի հաստատությունները… Կարծում եմ՝ սա քրեական հանցագործություն էր, կուսակցական ֆինանսավորումը խառնված էր կառավարության ծախսերի հետ», – երկուշաբթի օրը ասաց Մագյարը: «Ապագա իշխանությունները պետք է քննեն կամ հետաքննեն»:
MCC Brussels-ը, որը քաղաքում շատերի կողմից համարվում է Օրբանի կառավարության խոսնակ, չնայած այն պնդում է, որ քաղաքականապես անկախ է, ԵՄ-ի ամենաաղմկոտ և ամենավիճահարույց քննադատներից մեկն է: Դրա գոյատևումը կներկայացներ Օրբանի արժեքների կայունությունը ԵՄ սրտում:
Չորս տարի առաջ հիմնադրվելուց ի վեր, վերլուծական կենտրոնը հաստատվել է որպես եվրոպական աջակողմյան առաջատար ձայն՝ համատեղ անցկացնելով միջոցառումներ ծայրահեղ աջ «Հայրենասերներ» խմբի հետ՝ սեռի, միգրացիայի և ընտրությունների միջամտության հարցերով, և գլխավորելով ՀԿ-ների համար ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող միջոցների կրճատման ջանքերը՝ այս տարվա սկզբին հաղթանակ տանելով, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը կրճատեց եվրոպամետ վերլուծական կենտրոնների ֆինանսավորումը։
Այդ խմբերը չեն տեսնում, որ վերլուծական կենտրոնը լուռ հեռանում է։
«Ես չեմ տեսնում, որ նրանք անհետանան Բրյուսելի ասպարեզից», – ասաց Պետրոս Ֆասուլասը, Եվրոպական շարժման միջազգային կենտրոնի գլխավոր քարտուղարը, որը եվրոպամետ վերլուծական կենտրոն է։ «Նրանք իրենց համարում են այս ավելի լայն շարժման մաս՝ թե՛ մտավոր, թե՛ քաղաքական»։
«Կա նաև շուկա այն բանի համար, ինչ նրանք խթանում են։ Ես կարող եմ չհամաձայնվել այդ օրակարգի հետ, բայց կարծում եմ, որ կա շուկա՝ թե՛ Բրյուսելում, թե՛ ամբողջ Եվրոպայում», – ասաց Ֆասուլասը։
Ֆինանսավորման հարցը
Իր հերթին, MCC Brussels-ը հայտարարել է, որ կիրակի օրվա ընտրությունների արդյունքը որևէ ազդեցություն չի ունենա քաղաքում իր աշխատանքի վրա։
«Որպես անկախ կազմակերպություն՝ մենք կշարունակենք հետազոտել, վերլուծել և պաշտպանել մեր հիմնական մտահոգությունները և շարունակել պատասխանատվության ենթարկել Եվրամիության ինստիտուտներին», – ասել է դրա հաղորդակցության մենեջեր Ջոն Օ’Բրայենը։ Օրբանի պարտությունը «բնականաբար, զգալի հետընթաց էր», – ընդունել է նա։
MCC Brussels-ը իր դրամական միջոցների գրեթե ամբողջությունը՝ 99 տոկոսը, որը կազմում է մի փոքր ավելի քան 6 միլիոն եվրո, ըստ ԵՄ թափանցիկության գրանցամատյանում վերջին ֆինանսական տարվա ցուցակագրման՝ ստանում է Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիումից ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում, որը 2020 թվականին Օրբանի կառավարությունից ստացել է Հունգարիայի շահութաբեր նավթագազային MOL ընկերության 10 տոկոս բաժնեմաս։
MCC Brussels-ը բավարար ֆինանսավորում ունի հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում այն շարունակելու համար, ասել է Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիումից ծանոթ վերլուծական կենտրոնում աշխատող մի անձ։
Կրթական հաստատությունը կարող է նաև դատական հայցեր նախատեսել, եթե Մադյարի «Տիզա» կուսակցությունը գործ հարուցի նրանց դեմ, ինչը կարող է նրանց համար մինչև երեք տարի ազատազրկում նշանակել, ասել է անձը։
Բուդապեշտում գործող Հունգարիայի Հելսինկյան կոմիտե մարդու իրավունքների պաշտպանության ՀԿ-ի համանախագահ Մարտա Պարդավին ասել է, որ վերլուծական կենտրոնի փակումը կամ դրա ֆինանսավորման դադարեցումը ավելի հեշտ է ասել, քան անել։ «Դա անհնար չէ, բայց դրա շուրջ կարող են լինել բազմաթիվ դատական գործընթացներ»։
Ախորժակ իր օրակարգի համար
Նույնիսկ եթե այդ կանխիկը սպառվի, նույն ոլորտում աշխատող շատերը կարծում են, որ MCC Brussels-ը կկարողանա ֆինանսավորում ստանալ այլ համակրելի բարերարներից կամ փոխարինվել նման մտածողությամբ խմբերով։
Այս տարվա սկզբին ԱՄՆ կառավարության պաշտոնյաները մեկնեցին եվրոպական քաղաքներ, այդ թվում՝ Բրյուսել, որպեսզի ուսումնասիրեն MAGA-ին միացած վերլուծական կենտրոնները, որոնք այն կարող է ֆինանսավորել։
«Եթե Մագյարը փակի դրանք, ես անպայման կարծում եմ, որ այլ ուժեր կզբաղեցնեն նրա տեղը», – ասաց ՀԿ-ների ոլորտում աշխատող մի անձ, որին անանունություն է տրամադրվել ազատ խոսելու համար, քանի որ նրանք լիազորված չեն հրապարակայնորեն խոսել ոլորտի հարցերի շուրջ։ «Ցավոք, դեռևս մեծ ջանքեր են գործադրվում ԵՄ-ից դուրս գտնվող օտարերկրյա գործիչներից հակա-հավասարության դեմ պայքարող կազմակերպությունները ֆինանսավորելու համար»։
Եվ քիչ հավանական է, որ կիրակի օրվա արդյունքը կվախեցնի այն։ «Ես չեմ սպասում, որ նրանք կհրաժարվեն հռետորաբանությունից», – ասաց EMI-ի Ֆասուլասը։
Իրոք, խմբի կողմից կազմակերպված շքեղ մասնավոր անդամների ակումբում ընտրությունների հետաքննության ժամանակ վերլուծական կենտրոնի ղեկավարությունը չվախեցավ։
MCC Brussels-ը հստակեցրեց, որ իրեն համարում է ավելի լայն միջազգային շարժման մաս, և Ֆուրեդին ասաց, որ վերլուծական կենտրոնը պարզապես պետք է գտնի փակման սպառնալիքի հետ գործ ունենալու որոշ «ստեղծագործական եղանակներ»։
«Մենք անհամբեր սպասում ենք մեր ընկերների և ընկերների հետ ամբողջ մայրցամաքում շարունակելուն», – ասաց Օ’Բրայենը։ «MCC Brussels-ի փակումը ավելի հեշտ է ասել, քան անել»։
