ԵՄ-ն պատրա՞ստ է հրաժարվել միաձայն քվեարկությունից

Հունգարիայի առաջնորդ և ԵՄ գլխավոր վետոյի իրավունք ունեցող Վիկտոր Օրբանի վճռական պարտությունը ԵՄ-ին հնարավորություն է տալիս առաջ շարժվել արտաքին քաղաքականության մի քանի կարևոր հարցերում։
Բայց արդյո՞ք նա էր խնդիրը։ Կամ միաձայնությունը խանգարում է ԵՄ-ին պաշտպանվել համաշխարհային ասպարեզում։
16 տարի իշխանության գալուց հետո Վիկտոր Օրբանի՝ որպես Հունգարիայի վարչապետի և համաշխարհային ճգնաժամի առաջնորդի պաշտոնավարումն ավարտվել է։
Հունգարիայի առաջնորդը երկար ժամանակ եղել է ԵՄ-ի կողքի փուշը՝ բազմիցս օգտագործելով իր երկրի վետոն՝ հիմնական հարցերի վերաբերյալ որոշումների կայացումը խոչընդոտելու համար։
Հունգարիան վետոն կիրառել է ավելի շատ, քան որևէ այլ անդամ պետություն. ԵՄ երկրների կողմից տրված 48 վետոներից 21-ը եղել են Բուդապեշտից։
Վերջերս՝ մարտին, Օրբանը արգելափակեց Ուկրաինայի համար նախկինում համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ «Դրուժբա» նավթամուղի շուրջ վեճի ֆոնին, որը ռուսական նավթը տեղափոխում է մի քանի եվրոպական երկրներ, այդ թվում՝ Հունգարիա։
Հարցն այժմ այն է, թե արդյոք կառավարության այս փոփոխությունը բավարար կլինի ԵՄ-ն ապաշրջափակելու համար, թե՞ անհրաժեշտ են ավելի խորը բարեփոխումներ՝ կանխելու համար, որ մեկ անդամ պետություն կրկին կաթվածահար անի դաշինքը։
Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակից հետո Պետեր Մագյարի գլխավորած նոր կառավարությունը, ինչպես սպասվում է, կընդունի ավելի պրագմատիկ և համագործակցային մոտեցում։
Քվեարկությունից հետո իր առաջին մամուլի ասուլիսում Մագյարն ասաց, որ արդեն սկսել է բանակցություններ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ հարաբերությունները վերականգնելու համար։
Սակայն նրա անմիջական առաջնահերթությունը Հունգարիային հատկացված, բայց ժողովրդավարական հետընթացի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով Հանձնաժողովի կողմից սառեցված ԵՄ 17 միլիարդ եվրոյի միջոցների ազատումն է։ Այս միջոցների հասանելիությունը կախված կլինի իր կառավարության կողմից մինչև օգոստոս օրենքի գերակայության բարեփոխումների իրականացումից։
Բրյուսելում ողջունված փոփոխության մեջ Մագյարը նաև աջակցություն հայտնեց Ուկրաինային և, ինչպես սպասվում է, կհանի Հունգարիայի վետոն Կիևին տրամադրվող ԵՄ 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա, ինչպես նաև կաջակցի Ռուսաստանի նկատմամբ հետագա պատժամիջոցներին։
Այնուամենայնիվ, սպասումները պետք է մեղմվեն։ Մագյարը նշել է, որ Հունգարիան կշարունակի ռուսական էներգակիրներ գնել և շարունակում է դեմ լինել ԵՄ միգրացիոն համաձայնագրին, ինչպես նաև Ուկրաինայի՝ դաշինքին անդամակցության ցանկացած արագացված գործընթացի։
Ի՞նչ է վետոն և ինչպե՞ս է այն գործում
Վետոն սկիզբ է առել 1950-ական թվականներին Եվրոպական տնտեսական համայնքի հիմնադրումից, որը նախատեսված է ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար, մասնավորապես՝ փոքր պետությունների համար։
Այն թույլ է տալիս անդամ պետություններին արգելափակել զգայուն հարցերի վերաբերյալ որոշումները, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, պաշտպանությունը և հարկումը, որտեղ ԵՄ պայմանագրերը պահանջում են միաձայնություն, այլ ոչ թե մեծամասնություն։
Մեխանիզմն առավել հաճախ օգտագործվում է Եվրոպական Միության խորհրդում՝ դաշինքի երկու օրենսդիր մարմիններից մեկում, չնայած այն կարող է կիրառվել նաև Եվրոպական խորհրդի մակարդակով, որը միավորում է ազգային առաջնորդներին՝ ԵՄ քաղաքական ուղղությունը սահմանելու համար։
ԵՄ օրենսդրության մոտ 80%-ը ընդունվում է որակավորված մեծամասնության քվեարկությամբ, ինչը քաղաքականության սահմանափակ, բայց կարևոր ոլորտներ է թողնում միաձայնության ենթակա։
Այս դեպքերում բոլոր 27 անդամ պետությունները պետք է համաձայնվեն։ Մեկ վետոն բավարար է որոշումն ամբողջությամբ դադարեցնելու համար՝ արդյունավետորեն կաթվածահար անելով գործընթացը։
Բարեփոխումներ հորիզոնում
Կան նշաններ, որ ԵՄ առաջնորդները կարող են վերանայել համակարգը։ Երկուշաբթի օրը ելույթ ունենալով՝ ֆոն դեր Լեյենը Euronews-ին ասել է. «Արտաքին քաղաքականության մեջ որակյալ մեծամասնության քվեարկությանը անցնելը կարևոր միջոց է համակարգային խցանումներից խուսափելու համար, ինչպես մենք տեսել ենք անցյալում։ Մենք պետք է օգտագործենք ներկայիս իմպուլսը՝ այս հարցում առաջ շարժվելու համար»։
Սա նոր բանավեճ չէ։ 2022 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արեց որակավորված մեծամասնության քվեարկությունը տարածել մնացած քաղաքականության ոլորտների վրա՝ Եվրոպայի ապագայի վերաբերյալ համաժողովից հետո։ «Մենք պետք է բարեփոխենք պայմանագրերը», – ասել է նա՝ պնդելով, որ դա կհեշտացնի որոշումների կայացումը և կամրապնդի ԵՄ գործողությունները։
Վերջերս ֆոն դեր Լեյենը փետրվարյան հանդիպման ժամանակ առաջնորդներին ասել է. «Մենք չենք կարող շարժվել ամենադանդաղ արագությամբ», երբ նրանք քննարկում էին դաշինքի մրցունակությունը բարձրացնելու ուղիները։
Այնուամենայնիվ, մտահոգությունները մնում են, մասնավորապես՝ փոքր անդամ պետությունների շրջանում։ Հոլանդացի Եվրախորհրդարանի անդամ Սանդեր Սմիթը զգուշացրել է, որ միաձայնությունից հրաժարվելը կարող է երկրներին խոցելի դարձնել իրենց ազգային շահերին հակասող որոշումների նկատմամբ՝ պնդելով, որ «կայուն ԵՄ որոշումների կայացումը չի կարող հույսը դնել ազգային ժողովրդավարության շրջանցման վրա»։
Մյուսները, ինչպիսին է գերմանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Դանիել Ֆրոյնդը, այլ տեսակետ ունեն: Նա պնդում է, որ անիրատեսական է միաձայնություն ակնկալել՝ նշելով, որ Եվրախորհրդարանը՝ ինչպես բոլոր խորհրդարանները, գործում է մեծամասնության քվեարկությամբ:
Նա միաձայնությունը որակել է որպես «Եվրոպայի համար անվտանգության ռիսկ»՝ փոխարենը կոչ անելով «ավելի շատ ժողովրդավարություն, ավելի շատ եվրոպական անվտանգություն և ավելի քիչ շանտաժ ավտոկրատների կողմից»:
