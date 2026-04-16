Կործանիչ օդաչու Ռումեն Ռադևը փորձում է դուրս գալ Բուլղարիայի քաղաքական փակուղուց

Ռադևը խոստանում է պայքարել երկրի օլիգարխների և մաֆիայի դեմ, սակայն Ուկրաինայի հարցում նրա Կրեմլի հետ կապված դիրքորոշումները մտահոգություն են առաջացրել։
ՍՈՖԻԱ — Բուլղարիայի նախկին նախագահ և ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Ռումեն Ռադևը կիրակի օրը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու ճանապարհին է՝ խոստանալով պայքարել ամենուրեք տարածված «մաֆիոզ պետության» դեմ, որին նա մեղադրում է ԵՄ ամենաաղքատ երկրին խաթարելու մեջ։
Անդադար քաղաքական ճգնաժամերից տագնապած և փխրուն կոալիցիաներից թուլացած՝ 6.7 միլիոն բնակչություն ունեցող Բալկանյան երկիրը գրեթե անկառավարելի է դառնում։ Այն 2021 թվականից ի վեր ունեցել է յոթ վարչապետ, որոնցից ոչ մեկը չի ծառայել լիարժեք ժամկետով, և այս շաբաթավերջի քվեարկությունը կլինի ութերորդ ընտրությունը հինգ տարվա ընթացքում։
Այնուամենայնիվ, դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք նախկին ՄիԳ-29 կործանիչ օդաչու Ռադևը, որը կասկածամիտ է Ուկրաինայի աջակցության և Բուլղարիայի այս տարի եվրոգոտուն միանալու հարցում, կկարողանա դուրս գալ այս փակուղուց։
Հարցման համաձայն՝ նրա նորաստեղծ «Առաջադեմ Բուլղարիա» շարժումը պատրաստվում է ստանալ ձայների ընդամենը 31 տոկոսը, ինչը նշանակում է, որ նա կբախվի նույն դժվարություններին, ինչ իր անհաջողակ նախորդները՝ կայուն կառավարական կոալիցիա ձևավորելու հարցում։
Նրա քաղաքական օրակարգը նույնպես խորհրդանշական է, և Բրյուսելն ունի զգուշանալու հիմքեր։ Ռադևը վաղուց ի վեր Կրեմլի հետ կապված դիրքորոշումներ է զբաղեցնում Ուկրաինայի հարցում և ակնարկել է, որ ցանկանում է ներմուծել ռուսական նավթ։ Եվ չնայած երկրի ամենուրեք տարածված բարձր մակարդակի կաշառակերության դեմ պայքարելու իր խոստմանը, նրա քննադատները նշում են, որ Առաջադեմ Բուլղարիան աջակցություն է ստանում այն կուսակցություններից, որոնք ունեն իրենց սեփական ազգայնականության և կոռուպցիայի խճճված պատմությունները։
Ինչպես «Մենք շարունակում ենք փոփոխությունը» կուսակցության կենտրոնամետ ընդդիմության առաջնորդ Ասեն Վասիլևը այս տարվա սկզբին լրագրողներին հարցրեց. «Արդյո՞ք նա ձգտում է ուժեղ Բուլղարիայի ուժեղ Եվրոպայում։ Կամ Բուլղարիայի, որը հետևում է Օրբանի մոդելին, հանդես գալով որպես տրոյական ձի ԵՄ-ում և խոչընդոտելով ինտեգրացիան»։
Նախագահից մինչև վարչապետ
Ռադևը օգտագործել է իր համարձակ թռիչքային հմտությունները՝ իր քաղաքական ապրանքանիշը կառուցելու համար։
Մինչև Ռադևի 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում նախագահի պաշտոնի համար պայքարը, ռազմաօդային ուժերի հասարակայնության հետ կապերի բաժինը մեծապես գովազդում էր նրա ցիկլային խաղերը բարձրակարգ ավիաշոուի ժամանակ։ Նմանապես, այս տարվա ընդհանուր ընտրություններում քարոզարշավի տեսանյութում նա ցուցադրվեց իր ՄիԳ-29-ի օդաչուի խցիկում՝ ուղղահայաց թռիչքի մասին պատմելիս։ «Անհավանական ուժ», – հառաչում է նա G ուժերի դեմ։
2017 թվականին նախագահական պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ռադևը արագորեն լրացրեց իր քաղաքական փորձի պակասը՝ օգտագործելով իր ռազմական անցյալը՝ կուսակցական քաղաքականությունից չկոռումպացված, անվախ հայրենասերի կերպար ձևավորելու համար։ Որպես նախկին գեներալ, նա նաև իր ռազմական կրթությունն է հղում անում այն գնահատականներում, թե ինչու է կարծում, որ Ուկրաինան պետք է Ռուսաստանի հետ հաշտության համար հայց ներկայացնի։
Նրա մեծ առաջընթացը տեղի ունեցավ 2020 թվականին՝ օլիգարխների պետական մեղադրողների վրա ազդեցության շուրջ մեծ քաղաքական փոթորկի ժամանակ։ Դա պայքար էր, որը ամռանը խոշոր փողոցային բողոքի ցույցեր առաջացրեց և օգնեց Ռադևին հաստատվել որպես երկրի ամենատարածված քաղաքական գործիչ։
Դատախազները խուզարկեցին նախագահական գրասենյակները և կարճ ժամանակով ձերբակալեցին Ռադևի երկու աշխատակիցների, ինչը միայն բարձրացրեց նրա հեղինակությունը որպես պետության զավթման դեմ պայքարողի: Երբ հանրային զայրույթը աճեց, նա մի ամառային երեկո դուրս եկավ ողջունելու ամբոխին՝ բարձրացնելով սեղմված բռունցքը, դատապարտելով կոռուպցիան և կոչ անելով «մաֆիոզներին» հեռանալ գործադիր իշխանությունից։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը այս տարվա քարոզարշավի առաջնային թեման է, և Ռադևի ընտրական խոստումը եղել է «տապալել օլիգարխիան»։
«Օլիգարխիան խորապես արմատացած է երկրի սոցիալական և տնտեսական կյանքում: Դա բուրգային [սխեմա] է, որը համակարգված կերպով քայքայում է հասարակությունը՝ միաժամանակ ապահովելով իր անպատժելիությունը ինստիտուտների, կուսակցությունների, ընտրությունների, լրատվամիջոցների և բիզնեսի վերահսկողության միջոցով», – ասաց նա անցյալ ամիս։
«Եթե այս մոդելը չքանդվի, կառավարման ցանկացած ձև դատապարտված կլինի ձախողման», – ասաց նա Սոֆիայում իր կողմնակիցներին։
Այդ պայքարը նրան կհանդիպի հզոր թշնամիների հետ: Նրա հիմնական քաղաքական հակառակորդները Բուլղարիայի երկու առաջատար քաղաքական ծանրքաշայիններն են՝ նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովը և Դելյան Պեևսկին՝ «Նոր սկիզբ» կուսակցության առաջնորդ ԴՍՍ-ն։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները մեղադրում են երկուսին էլ երկրի օլիգարխիկ խորը պետության հիմնական խթանիչներ լինելու մեջ՝ մեղադրանք, որը նրանք մերժում են։
Ընդդիմադիրները բազմամարդ են
Չնայած տարիներ շարունակ շրջանառվող այն ենթադրություններին, որ նա կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնի համար, Ռադևը վերջապես բացահայտեց իր «Առաջադեմ Բուլղարիա» նախագիծը միայն մարտին։
Չնայած Ռադևը պաշտոնապես չի ղեկավարում «Առաջադեմ Բուլղարիան», նա անվիճելիորեն դրա դեմքն է։ Շարժումը ներառում է իրեն մոտ կամ իրենց հավատարմությունը փոխած քաղաքական գործիչների խայտաբղետ հավաք, ինչպես նաև ներառում է զինվորականներ, նորեկներ և նախկին սպորտային գործիչներ։ Երկրի 31 ընտրատարածքներում կուսակցական ցուցակները գլխավորում են միայն վեց կին։
«Նրա դեմքը ամենուր է, ինչը, հավանաբար, կարևոր է, քանի որ ոչ ոք ուրիշը ճանաչելի չէ», – ասաց Դիմիտար Բեչևը, Carnegie Europe-ի ավագ գիտաշխատող։
«Առաջադեմ Բուլղարիան» գրավել է կողմնակիցների էկլեկտիկ շրջանակ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ այն գրավել է ռուսամետ ծայրահեղ աջ «Վերածնունդ» կուսակցության որոշ կողմնակիցների։ Ահմեդ Դողանը, էթնիկ թուրքական DSP կուսակցության հիմնադիրը և այժմ Պեևսկու հիմնական մրցակիցը, նույնպես արտահայտել է իր աջակցությունը։ Եվ VMRO-ն, որը փոքր ազգայնական խմբավորում է, պաշտոնապես աջակցել է Ռադևի կուսակցությանը։
Այնուամենայնիվ, կուսակցության ծրագիրը քիչ մանրամասներ է ներկայացնում, և Ռադևը հստակորեն չի դիրքավորել «Առաջադեմ Բուլղարիան» քաղաքական սպեկտրում։ Նրա տնտեսական քաղաքականությունը, օրինակ, կրում է ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ թևերի հարթակների նշանները։
Անցած շաբաթների ընթացքում Ռադևը քարոզարշավի է մասնակցել ամբողջ երկրում: Նրա սոցիալական ցանցերի թիմը լուսանկարներ և տեսանյութեր է հրապարակել լեփ-լեցուն դահլիճների և ծափահարող հանդիսատեսի մասին: Սակայն նա մինչ այժմ քարոզարշավի ընթացքում ընդամենը երկու հարցազրույց է տվել՝ մեկը՝ երկրի հանրային հեռարձակողի համար, մյուսը՝ հայտնի YouTube ալիքի համար, որը տարածում է ապատեղեկատվություն և ռուսամետ խոսակցություններ: Նրա մամուլի թիմը հրաժարվել է հարցազրույցից:
Բեչովը լռությունը ռազմավարական առումով է կարդում: «Նա իր քարտերը պահում է կրծքին մոտ», – ասել է նա:
Սոֆիայում գործող Alpha Research սոցիոլոգիական գործակալության կառավարիչ գործընկեր Բորիան Դիմիտրովան հավելել է. «Նրա ռազմավարությունն է իր հայտարարությունները պահել հնարավորինս անորոշ և անորոշ, որպեսզի ընտրողները կարողանան լսել այն ամենը, ինչ ցանկանում են լսել նրանից… Նա լայն քաղաքական ցանց է նետում՝ փորձելով գրավել քաղաքական սպեկտրի և՛ ձախ, և՛ աջ կողմի ընտրողներին: Նա փորձում է խաղալ բոլորի հետ»:
Այդ մոտեցումը կարող է կիրակի օրը ձայներ բերել, բայց նա զգուշացրել է, որ դա կարող է հակառակ արդյունք տալ այն պահին, երբ Ռադևը ստանձնի իշխանությունը: Նա նրան անվանեց «պարադոքսալ կերպար»՝ որպես նախագահ ավելի շատ բևեռացնող, քան միավորող, իսկ որպես ապագա վարչապետ՝ «ամենակեր, որի սկզբունքները կամ առաջարկվող լուծումները քիչ պարզ են»։
Մինչ Ռադևը քարոզարշավի ընթացքում նվազեցրեց իր ռուսամետ հռետորաբանությունը, նրա տեսակետները մի քանի անգամ ի հայտ եկան, այդ թվում՝ Բուլղարիայի էժան ռուսական նավթի կարիքի վերաբերյալ։
Երբ գործող ժամանակավոր կառավարությունը մարտի վերջին որոշեց ստորագրել 10-ամյա համագործակցության համաձայնագիր Ուկրաինայի հետ, Ռադևը կոշտ քննադատեց այն՝ մեղադրելով կաբինետին «մեզ պատերազմի մեջ ներքաշելու» մեջ։
Բարդ կոալիցիաներ
Դիմիտրովան նշեց, որ Ռադևը կանխատեսել էր «ընտրական ցունամի», և նրա դաշնակիցները խոսել էին խորհրդարանական 240 տեղերից առնվազն 120-ը շահելու մասին։ Սակայն հարցումները այժմ ավելի համեստ արդյունք են ցույց տալիս։ «Նա չի կարողանում ստանալ այն աջակցությունը, որը նա և նրա շրջապատի մարդիկ ակնկալում էին», – ասաց նա։
Ավելի դժվար հարցն այն է, թե ինչ կլինի, եթե նա չկարողանա մեծամասնություն ստանալ։
«Մենք շարունակում ենք փոփոխությունը» և «Դեմոկրատական Բուլղարիա» բարեփոխական կոալիցիան թվում է բնական գործընկեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի ճակատում։
Այնուամենայնիվ, նրանք անցյալում բախվել են Ռադևի ճամբարի հետ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով, և Ռադևի Ռուսաստանին բարյացակամ հռետորաբանությունը կարող է տհաճ լինել նրանց կողմնակիցների համար։
Կտրուկ շրջադարձը դեպի Մոսկվա նաև կխզի ցանկացած կոալիցիա և կհակադրի Բուլղարիայի ԵՄ և ՆԱՏՕ գործընկերներին։ «Դա հաղթական քայլ չէ», – ասաց Բեչևը։
Եթե արևմտամետ կուսակցությունների հետ կոալիցիա ստեղծվի, Բեչևը կարծում էր, որ Ռադևի համար ավելի հեշտ կլինի լռել Ուկրաինայի հարցում և թույլ տալ, որ իր կոալիցիոն դաշնակիցները խոսեն Ռուսաստանի քաղաքականության մասին։
Դիմիտրովան բարձրացրեց մեկ այլ հնարավորություն. «Նա կարող է փորձել ստեղծել փոքրամասնության կառավարություն՝ փորձելով տարբեր դաշինքներ ստեղծել տարբեր թեմաներով։ Սակայն դա պահանջում է զգալի քաղաքական խորաթափանցություն», – ասաց նա։ «Մենք շուտով կտեսնենք, թե արդյոք նա ունի դա»։
Սա ավելի խորը հարց է առաջացնում՝ արդյոք նա ունի՞ աշխատանքի համար պահանջվող հմտությունները: «Նախագահ լինելը շատ տարբեր աշխատանքի նկարագրություն է, քան ամենամեծ կուսակցության ղեկավար լինելը և այլ կուսակցությունների հետ համաձայնության գալը», – ասաց Բեչևը: «Մենք նրան գործողության մեջ չենք տեսել: Մենք չգիտենք, թե ինչպես է նա գործում, ինչի է ընդունակ, ինչի սահմաններ ունի»:
Եթե Ռադևը չկարողանա կառավարություն ձևավորել, գինը շատ բարձր կլինի: Քաղաքական վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ նրա մեսիայի լուսապսակը կարող է արագ մարել:
«Եվս մեկ արտահերթ ընտրությունների հեռանկարը, հավանաբար, կթուլացնի Ռադևի դիրքերը», – ասաց Դիմիտրովան:
Բեչևը համաձայնեց՝ զգուշացնելով, որ Ռադևը «այլևս չի ունենա աութսայդերի աուրան»:
Բուլղարիան այս օրինաչափությունն արդեն տեսել է. փրկիչը գալիս է, չի կարողանում կառավարել և շուտով կորցնում է նորեկի առավելությունը, որը նրանց անկասելի էր դարձնում։ Ռադևը շատերից լավ գիտի, թե ինչ է պատահում, երբ ինքնաթիռը կանգ է առնում բարձրության վրա։
Բաց մի թողեք
Վիկտոր Օրբանը բաց կթողնի իր վերջին ԵՄ գագաթնաժողովը՝ ընտրություններում ջախջախիչ պարտությունից հետո
Ուկրաինան և Իտալիան խոստանում են համատեղ աշխատել պաշտպանության և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը խթանելու համար
Պետեր Մագյարը հայտարարում է, որ նոր կառավարությունը կարող է իշխանության գալ մայիսի սկզբին